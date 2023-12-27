به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی ظهر چهارشنبه در مراسم دهمین سالگرد شهدای گمنام آبدان ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت ام البنین (س) یاد آور شد: حضور چشمگیر مردم مؤمن و انقلابی بخش آبدان در مراسم سالگرد ۲ شهید خوشنام تجدید بیعت با امام و انقلاب است.

وی یادآور شد: مردم این بخش همواره در دوران دفاع مقدس از جان و مال خود گذشتند و به جبهه‌های جنگ اعزام شدند.

درویشی افزود: در قاموس شهدا واژه شهید یک نام ماندگار است که این نام مثل خورشید می‌درخشد و هرگز از ذهن‌ها پاک نخواهد شد.

بخشدار آبدان در ادامه یادآور شد: شهدا به ما درس‌های فراوانی دادند و ما باید راه آنها را ادامه دهیم و هرگز تسلیم حرف زور دشمنان نشویم.

وی تصریح کرد: دشمنان قسم خورده حذف نام شهدا هستند ولی این شهدا مانند ستارگان می‌درخشند.

رهبر جنبش حسینیون کشور آذربایجان نیز گفت:،صاحب شهدای گمنام حضرت زهرا (س) است و این شهدا امامزادگان هر شهر هستند.

حجت الاسلام توحید ابراهیمی ضمن گرامیداشت یاد و نام سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و همچنین سردار شهید سید رضی موسوی بیان داشت: شهدای ما کار بزرگی کردند و ما باید قدردان این شهدا به خصوص شهدای امنیت؛ مدافع حرم باشیم.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: حاج قاسم سلیمانی خادم مردم بود و تشییع باشکوه ایشان انتقام بزرگی بود برای دشمنان اسلام شد.

رهبر جنبش حسینیون کشور آذربایجان افزود: باید رابطه خود را با شهدا بیشتر کنیم به خصوص شهدای دفاع مقدس و این شهدا برای این نظام خون دادند.

در پایان این مراسم حاج میثم بهرامی مداح اهل بیت حال و هوای خاصی به محفل شهدا بخشید.