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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

بخشدار آبدان:

نام و یاد شهدا هرگز از ذهن‌ها پاک نمی‌شود

نام و یاد شهدا هرگز از ذهن‌ها پاک نمی‌شود

بوشهر- بخشدار آبدان گفت: نام و یاد شهدا هرگز از ذهن‌ها پاک نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی ظهر چهارشنبه در مراسم دهمین سالگرد شهدای گمنام آبدان ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت ام البنین (س) یاد آور شد: حضور چشمگیر مردم مؤمن و انقلابی بخش آبدان در مراسم سالگرد ۲ شهید خوشنام تجدید بیعت با امام و انقلاب است.

وی یادآور شد: مردم این بخش همواره در دوران دفاع مقدس از جان و مال خود گذشتند و به جبهه‌های جنگ اعزام شدند.

درویشی افزود: در قاموس شهدا واژه شهید یک نام ماندگار است که این نام مثل خورشید می‌درخشد و هرگز از ذهن‌ها پاک نخواهد شد.

بخشدار آبدان در ادامه یادآور شد: شهدا به ما درس‌های فراوانی دادند و ما باید راه آنها را ادامه دهیم و هرگز تسلیم حرف زور دشمنان نشویم.

وی تصریح کرد: دشمنان قسم خورده حذف نام شهدا هستند ولی این شهدا مانند ستارگان می‌درخشند.

نام و یاد شهدا هرگز از ذهن‌ها پاک نمی‌شود

رهبر جنبش حسینیون کشور آذربایجان نیز گفت:،صاحب شهدای گمنام حضرت زهرا (س) است و این شهدا امامزادگان هر شهر هستند.

حجت الاسلام توحید ابراهیمی ضمن گرامیداشت یاد و نام سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و همچنین سردار شهید سید رضی موسوی بیان داشت: شهدای ما کار بزرگی کردند و ما باید قدردان این شهدا به خصوص شهدای امنیت؛ مدافع حرم باشیم.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: حاج قاسم سلیمانی خادم مردم بود و تشییع باشکوه ایشان انتقام بزرگی بود برای دشمنان اسلام شد.

رهبر جنبش حسینیون کشور آذربایجان افزود: باید رابطه خود را با شهدا بیشتر کنیم به خصوص شهدای دفاع مقدس و این شهدا برای این نظام خون دادند.

در پایان این مراسم حاج میثم بهرامی مداح اهل بیت حال و هوای خاصی به محفل شهدا بخشید.

کد مطلب 5978255

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