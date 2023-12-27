آغاز نخستین دوره آموزش خبرنگاری بحران در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره دو روزه آموزشی خبرنگاری بحران با هدف آشنایی خبرنگاران با مفاهیم کلیدی مدیریت بحران در صحنه حادثه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
حساسسازی خبرنگاران نسبت به مخاطرات احتمالی، ایجاد آگاهی نسبت به ساختار فرماندهی بحران در شهر تهران، تربیت نیروی متخصص و ماهر برای پاسخ مؤثر به بحران در حوزه رسانه، تمرین تصمیمگیری و رفتار مناسب رسانهای در زمان وقوع بحرانها، معرفی افراد مسؤول در هر بحران به خبرنگاران با هدف پرهیز از بینظمی، شناسایی، آموزش و سازماندهی منابع اطلاعرسانی به هنگام بحران در شروع، حین و بعد از بحران و نیز ایجاد برنامه ارتباطات بحران عملیاتی و اقدام محور و آیندهنگرانه بخشی از اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.
علی نصیری رئیس سازمان در روز نخست این دوره آموزشی ضمن خیر مقدم به خبرنگاران حاضر در این کارگاه گفت: این نخستین دوره آموزش خبرنگاری بحران است که با تلاش زیاد و بهرهگیری از برنامه مناسب با اهداف دوره و استفاده از منابع علمی و عملیاتی سعی کردیم بیش از آنکه به مسائل حوزه تخصصی شما بپردازیم به بررسی موضوع مدیریت بحران و انعکاس خبر در بحران بپردازیم و این موضوعات را آموزش دهیم.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره آموزشی از مبانی مدیریت بحران، چرخه مدیریت بحران، فرماندهی صحنه، نقش ستاد و صف در صحنه حادثه و ویژگیهای آن به عنوان بخشی از سرفصلهای آموزشی آن یاد کرد و گفت: آشنایی با مخاطرات تهران و ماهیت آن، قوانین مدیریت بحران، نقش دستگاههای مسئول، آشنایی با مرکز عملیات اضطراری شهر تهران و سامانههای به کار رفته در این مرکز، انتقال تجارب میدانی خبرنگاران در صحنه حادثه و بعد حضور در کارگاههای عملیاتی اورژانس و کمکهای اولیه، برپایی چادر، اطفای حریق و ایستگاههای حوادث شیمیایی بخشی از برنامههای این کارگاه آموزشی است.
نصیری افزود: در ادامه این برنامه نیز موضوعاتی چون اخلاق حرفهای، موضوعات امنیتی، تکنیکهای روانشناختی و تحلیل فیلم و مانور و مصاحبه در هنگام بحران تدریس خواهد شد.
وی در ادامه بر افزایش آگاهی شهروندان و نحوه مقابله مردمی، انتقال پیامها و رصد حوادث و اطلاعرسانی به اقشار مختلف مردم پرداخت.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه این کارگاه آموزشی به بررسی انواع مخاطره در تهران پرداخت و فوریتهای اضطراری متناسب با این حوادث را نیز معرفی کرد.
به گفته وی مخاطره پدیدهای فیزیکی است که ویژگی اصلی آن توان آسیب زدن به زندگی ماست.
وی با اشاره به این که اگر حادثه جامعه را از شرایط عادی خارج کند و نیازمند مداخله جدید نیروهای امدادی باشد شرایط اضطراری است، به تشریح تفاوتهای شرایط اضطراری و بحران و فوریتهای این حوادث پرداخت و در ادامه موضوعات مختلف در خصوص آمادگی در برابر بلایای طبیعی را توضیح داد.
نصیری استفاده از کلمه حوادث غیر مترقبه برای تشریح وضعیت زلزلهخیزی را اشتباه خواند و در ادامه به مصادق مختلف حوادث پرداخت.
وی افزود: هر چقدر یک کشور پیشرفتهتر باشد، حوادث را محلیتر مدیریت میکند.
تشریح مفاهیمی چون ظرفیت، آسیبپذیری، ریسک و مدیریت ریسک، پیشگیری، آمادگی، پاسخ و کمکرسانی یا انجام مداخلات حین وقوع حادثه به منظور حفظ جان انسانها و بازسازی، سطحبندی حادثه، مدیریت صحنه و الزامات آن موضوعات دیگری بود که وی به آنها اشاره کرد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه به تشریح هماهنگی و مدیریت واحد در حوادث پرداخت و با ذکر این نکته که حادثه موجودی زنده است، یادآور شد که حین وقوع هر حادثهای احتمال وقوع حوادث دیگری متأثر از آن حادثه اصلی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و در ادامه به بررسی مهمترین راهکارهای مرتبط با فرماندهی در صحنه حادثه پرداخت.
در ادامه این برنامه شفیعی معاون فرهنگی اجتماعی قرارگاه ثارالله با بیان این که خبر بحران در همه دنیا با اخبار دیگر متفاوت است و نیاز به نوعی مدیریت دارد، گفت: حوادث بر اساس منطقه تعریف میشوند، اما گاهی یک موضوع محلهای به یک موضوع ملی تبدیل میشود. مثل موضوع پلاسکو که تبدیل به یک بحران شد.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره آموزشی اظهار امیدواری کرد که این دوره و دورههای مشابه مفید باشد و باعث ایجاد تعامل بین مجموعههای خبری و رسانهای با مجموعههای مدیریت بحران شود.
همچنین شاهین مظفری معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان در این کارگاه آموزشی با اشاره به دلایل برگزاری این کارگاه ضمن بیان این که حجمی از دانش مدیریت بحران مبتنی بر تجربه است، گفت: نیازها، هماهنگیها، تعاملات و افراد مرتبط باعث میشود مدیریت بحران درست انجام شود.
در ادامه صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان به تشریح چرخه مدیریت بحران و تقسیم بندی آن در پیش، حین و پس از بحران پرداخت و مراحل مختلف این چرخه از پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازیابی را تشریح کرد.
وی سپس به بررسی موضوعاتی چون تعریف بحران و تشریح بخشهای پیشبینی، پیشگیری، کاهش آسیبپذیری، ایجاد آمادگی، فرایند هشدار، ارزیابی اولیه، اعزام نیرو و امکانات، تحدید پیامدها، ارزیابی دقیق و برنامه سریع پرداخت.
وی افزود: بحران سه مؤلفه دارد، اول این که تهدید ایجاد میکند، محدودیت وقت دارد و دیگری شگفتی ایجاد میکند. در نتیجه با شناخت بهتر بحران، امکانات و محدودیتها میتوانیم از افزایش آسیبپذیری جلوگیریکنیم.
وی در ادامه به تشریح مفهوم پیشگیری و مصادیق آن، آمادگی و تعاریف آن و پدیدههای مهم در افزایش آمادگی شامل مطالعه، تحقیق، جمعآوری اطلاعات، برنامهریزی، سازماندهی، طراحی، تأمین منابع و امکانات، آموزش، تمرین و مانور پرداخت.
تجهیز مرکز فرماندهی و کنترل، توسعه سیستم شتابنگاری، تأمین و ذخیره تجهیزات، فعالسازی ستادها و اجرای مانورها، تشکیل گروههای مردمی، شناسایی اماکن اسکان اضطراری و مقابله و بازسازی موضوعات دیگری بود معاون آمادگی سازمان درباره آنها توضیح داد.
در ادامه این کارگاه آموزش سید مجتبی حسینی گلهکلایی متخصص زلزلهشناسی و مشاور سازمان به تعریف انواع مخاطره پرداخت و توضیحاتی در خصوص هر یک از این مخاطرات ارائه داد.
بررسی نقشه لرزهخیزی در جهان و ایران، سهم ایران از زلزلههای مرگبار، نقشه لرزهخیزی و گسلهای ایران، معرفی مناطق آسیبدیده از زلزلههای قرن ۲۰ و بررسی سامانههای هشدار سریع زلزله، سیل و بادسنجها بخشی از موضوعاتی بود که وی درباره آنها سخن گفت.
در ادامه نیز محسن نادی مشاور سازمان مدیریت بحران با اشاره به سالگرد حادثه زلزله بم و ذکر این نکته که زلزله بم اولین حادثه شهری بزرگ ما بود به تشریح وظایف دستگاههای مختلف از منظر جایگاه قانونی آنان پرداخت.
وی به مستندات قانونی مدیریت بحران کشور و شهر تهران اشاره کرد و ضمن تشریح ارکان مختلف مدیریت بحران درباره وظایف هر یک از دستگاهها توضیح داد.
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