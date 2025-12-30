برگزاری دوره‌ آموزشی مدیریت بحران ویژه مدیران مرکز زنان شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی «مدیریت بحران» ویژه مشاوران و مدیران مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، با حضور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.
طبق اعلام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این دوره آموزشی شرکتکنندگان علاوه بر آشنایی با مفاهیم نظری مدیریت بحران، در یک کارگاه عملی با روشهای برپایی چادر، کمکهای اولیه و اصول پدافند غیرعامل نیز آشنا شدند.
علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این کارگاه با تأکید بر اهمیت آموزشهای کاربردی گفت: هدف از برگزاری چنین دورههایی، افزایش آمادگی مدیران برای پیشگیری از وقوع حوادث و ارتقای توان واکنش سریع، صحیح و مؤثر در شرایط بحرانی است.
وی با اشاره به مخاطرات متعدد شهر تهران از جمله زلزله، سیل، طوفان، فرونشست زمین و حوادث انسانساخت، افزود: مدیریت بحران تنها به امدادرسانی پس از حادثه محدود نمیشود، بلکه پیشگیری، آمادگی و کاهش خطرات، بخش اصلی این فرآیند است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین بر ضرورت رعایت اصول ایمنی ساختمانها، توجه به کیفیت ساختوساز و آگاهی شهروندان از مخاطرات محیط زندگی تأکید کرد.
در پایان این دوره آموزشی، بر نقش مؤثر مدیران و مشاوران حوزه زنان و خانواده در انتقال مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران به خانوادهها و جامعه و نیز تداوم آموزشهای تخصصی در این حوزه تأکید شد.
