پخش فصل دوازدهم مستند مسابقه «خانه ما» از شبکه سه سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پخش فصل دوازدهم مستند مسابقه «خانه ما» به تهیهکنندگی احمد شفیعی و کارگردانی امین کفاشزاده و حامد وقاری از جمعه ۸ دی ماه آغاز میشود.
در فصل دوازدهم مسابقه «خانه ما» سه خانواده بوشهری به رقابت با یکدیگر میپردازند. این مسابقه تلویزیونی به صورت هفتگی جمعهها ساعت ۱۳ روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت.
در این مسابقه تلویزیونی، سه خانواده در یک بازه زمانی یک ماهه و در چارچوب مبلغی مشخص، ضمن انجام فعالیتهای روزمره و تفریحات خانوادگی، باید در قالب یک کسب و کار خانوادگی، درآمدزایی نیز داشته باشند. در پایان مسابقه خانواده برگزیده براساس پسانداز خود، برنده جایزه صد برابری مبلغ پسانداز خود میشود.
«خانه ما» یک مستند مسابقه یا «رئالیتیشو» خانوادگی است که با محوریت سبک زندگی، مدیریت هزینهها و ایجاد و حفظ نشاط خانوادگی روی آنتن تلویزیون میرود.
مستند مسابقه «خانه ما» محصول سازمان هنری رسانهای اوج بوده که در استودیو نوبین تهیه و تولید شده است.
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