حامد وقاری کارگردان مستند مسابقه «خانه ما» درباره چالشهای ساخت این مسابقه و جلوی دوربین رفتن افراد عادی به خبرنگار مهر گفت: شرکت کنندگان برنامه «خانه ما» بعد از اعلام فراخوان هر فصل در سایت برنامه ثبتنام میکنند و بعد از مصاحبه و گزینش نهایی موفق به حضور جلوی دوربین «خانه ما» میشوند. تیم تولید برنامه به واسطه رضایتی که این خانوادهها برای حضور در برنامه دارند، چالشی برای حضور آنها در مقابل دوربین ندارد، اما بازی گرفتن از آنها و تبدیل کردنشان به خود واقعیشان در مقابل دوربین به زمان احتیاج است.
دوربین بعد از چند روز عضوی از خانواده ها می شود
وی اضافه کرد: گروه تولید «خانه ما» گروهی صمیمی است که با ارتباط گرفتن و صمیمیشدن با خانوادهها تلاش دارند سختی حضور آنها مقابل دوربین را کم کنند. بعد از چند روز این خانواده ها با دوربین احساس راحتی میکنند، دوربین جزوی از خانواده آنها میشود و با تیم تولید و دوربین برنامه احساس غریبی ندارند به همین دلیل در قسمت های ابتدایی شاید خانواده ها کمی سردتر باشند و هرچه به جلو میرویم خانواده ها مقابل دوربین خود واقعیشان می شوند.
وقاری در ادامه با اشاره به این نکته که فصل دوازدهم «خانه ما» هیچ تفاوت اجرایی با سایر فصل ها ندارد، بیان کرد: قرار بود اصلاحاتی در این فصل نسبت به فصلهای گذشته در برنامه اعمال کنیم که شرایط آن فراهم نشد و اگر این مستند ادامهدار بود تغییراتی اعمال می کنیم.
وی سپس درباره نکاتی که در برنامه «خانه ما» باعث خوش رنگ و لعابی و پر ریتم تر کردن برنامه شده است، گفت: همانطور که گفتم شرایط اضافه کردن هیچ آیتم جدیدی مهیا نبود ولی سعی کردیم در سفر به استانهای مختلف تمام جاذبه های این شهرها را نشان دهیم. برای مثال در فصل دوازدهم خود شهر بوشهر به حدی خوش رنگ و لعاب بود و آدم های این شهر به قدری خونگرم بودند که به برنامه جان تازه ای تزریق شد.
قرار است خانواده ها مسابقه دهند نه اینکه پول خرج کنند و وقت بگذرانند
کارگردان برنامه «خانه ما» درباره مقدار پولی که در این دوره خانوادهها باید آن را در یک ماه مدیریت کنند، توضیح داد: در فصل دوازدهم با جلسات متعددی که برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که بودجه را افزایش ندهیم و همان بودجه فصل یازدهم را در نظر گرفتیم، با اینکه از تورم خبر داشتیم میخواستیم ببینیم در این فصل میشود با این مبلغ خانواده ها را وارد چالش کنیم یا خیر. یک نکته مهم درباره برنامه «خانه ما» این است که این برنامه قبل از اینکه یک شوی تلویزیونی باشد، یک مسابقه است که یک عنصر جدایی ناپذیر از «خانه ما» است. قرار است خانواده ها باهم مسابقه دهند، قرار نیست خانواده ها با یک مبلغ پول خیلی راحت بتوانند خرج کنند و وقت خود را بگذرانند. یک مثالی میزنم که قبلاً هم به آن اشاره کردهام، تکاوران ارتش یک دوره ای دارند که آنها را یک هفته با یک عدد مرغ و یک قمقمه آب در کویر رها میکنند و اینها قرار است طوری برنامهریزی کنند که بتوانند یک هفته با این آذوقه دوام بیاورند، اما قرار نیست که اینها تا آخر عمر اینطور زندگی کنند.
وقاری افزود: ما در «خانه ما» ترویج فقر و زندگی فقیرانه نمی کنیم، بلکه فقط در یک بازه زمانی با یک بودجه محدود و چالش های مختلف میخواهیم خلاقیت خانواده ها در مواجهه با این شرایط و چالش های پیش رویشان را به نمایش بگذاریم. و به هیچ عنوان قصد نداریم ترویج یا تبلیغ این نکته که «میتوان ماهانه با یک مبلغ محدود سه یا پنج میلیون تومان زندگی را گذراند» نداریم. قطعاً خود ما میدانیم در جامعه امروزی اصلاً امکان ندارد کسی بتواند با این مبلغ ها زندگی کنند و هدف ما همانطور که گفتم نمایش خلاقیت خانواده ها در مواجهه با این شرایط است.
وی در انتها در پاسخ به این پرسش که چقدر برای مسابقه «خانه ما» پژوهش انجام شده است، گفت: معمولاً هر شهری که برای این برنامه انتخاب میشود تیم تولید به آنجا می رود، آداب و رسوم و حال و هوای شهر را بررسی میکند، از خلق و خو و آداب رسوم آن شهر تا غذاها و محل گردشگری، درباره جزییات شهر تحقیق می شود تا شناخت نسبی به آن شهر به دست بیاوریم.
فصل دوازدهم مستند مسابقه «خانه ما» به تهیهکنندگی احمد شفیعی و کارگردانی امین کفاشزاده و حامد وقاری جمعهها ساعت ۱۳ روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در این مسابقه تلویزیونی، سه خانواده در یک بازه زمانی یک ماهه و در چهارچوب مبلغی مشخص، ضمن انجام فعالیتهای روزمره و تفریحات خانوادگی، باید در قالب یک کسب و کار خانوادگی، درآمدزایی نیز داشته باشند. در پایان مسابقه خانواده برگزیده براساس پسانداز خود، برنده جایزه صد برابری مبلغ پسانداز خود میشود.
مستند مسابقه «خانه ما» محصول سازمان هنری رسانهای اوج بوده که در استودیو نوبین تهیه و تولید شده است.
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