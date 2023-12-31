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۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

نمادهای پرتقاضای بورس ۱۰ دی ۱۴۰۲/ نمادی که ۶۴ درصد مثبت بود

نمادهای پرتقاضای بورس ۱۰ دی ۱۴۰۲/ نمادی که ۶۴ درصد مثبت بود

امروز بازار سرمایه وضعیت ریزشی داشت، اما نمادهایی در دل این بازار بودند که وضعیت پرتقاضایی را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز وضعیت ریزشی داشته و بیشتر نمادهای بازار سرمایه منفی بودند، ۳۹۵ نماد منفی، ۳۴ نماد صف فروش، ۱۹۴ نماد مثبت، ۴۷ نماد صف خرید بودند. نکته معاملات امروز بازگشایی نماد شگستر بود که به مثبت ۶۴ درصد نیز رسید.

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
شگستر، داتام، ثباغ، خوساز، دابور، خوساز

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ۳ ماهه
داتام، شگستر، غشصفا، فلامی

بیشترین حجم معاملات به حجم کل شرکت
خنصیر، بکاب، غشصفا، واعتبار

ورود پول‌های بزرگ
غشصفا، خنصیر، مادیرا

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم
غشصفا، کرومیت، والماس

کد مطلب 5981477

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