به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام «محمدتقی سیفایی» مدیرکل فرق و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی امروز در مراسم گرامیداشت شهید «عبدالواحد ریگی» اظهار کرد: این بزرگداشت یک نفر نیست بلکه بزرگداشت یک منهج است که پای آن، خونی ریخته شده است.

وی با طرح این سوال که آیا امروز در نقطه مطلوبی از وحدت قرار داریم، افزود: قاعدتا کاستی‌های بسیاری در زمینه وحدت وجود دارد؛ از ابتدای انقلاب اسلامی، مساله وحدت، به طور بسیار جدی مورد توجه امام خمینی(ره) و همه کسانی که در امتداد فکری و هویتی ایشان بودند، قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه جریان تحجر جریان خطرناکی است، افزود: امروز آبروی رسول‌الله در گرو وحدت است.