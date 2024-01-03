عملیات ضدصهیونیستی رزمندگان فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، این رزمندگان فلسطینی تجهیزات عناصر اشغالگران را در نابلس گلوله باران کردند. همچنین درگیری‌های شدیدی میان دو طرف در این منطقه به وقوع پیوسته است.

رسانه‌های خبری گزارش دادند که انفجار یک بمب در مسیر بولدوزر نظامیان صهیونیست در اردوگاه نورشمس واقع در طولکرم باعث انهدام آن شد.

رزمندگان فلسطینی در این اردوگاه با عناصر صهیونیست درگیر شده و مانع پیشروی آن‌ها شدند.

گردان‌های شهدا الاقصی اعلام کرد که نیروهای فلسطینی متجاوزان صهیونیست را در اردوگاه‌های نور شمس و الشهدا هدف قرار دادند.

گردان‌های شهدا الاقصی اعلام کرد که نیروهای فلسطینی در طولکرم در واکنش به ترور صالح العاروری یکی از رهبران برجسته حماس در بیروت توسط رژیم صهیونیستی یک عملیات ضدصهیونیستی علیه ایست بازرسی عناب انجام دادند.

روز گذشته نیز مبارزان قسام در نوار غزه ۲ تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه القراره در شمال شهر خان‌یونس و منطقه معن در جنوب شرق این شهر با گلوله یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند.

یک تانک مرکاوا دیگر نیز در شرق اردوگاه البریج از سوی مبارزان قسام با گلوله «آر پی جی» هدف گرفته شد.

گردان‌های قسام یک تانک صهیونیستی دیگر را نیز در منطقه المحطه در شهر خان‌یونس با گلوله یاسین ۱۰۵ هدف قرار داد.

یک نفربر ارتش رژیم صهیونیستی نیز در منطقه معن واقع در جنوب شرق شهر خان‌یونس از سوی مبارزان قسام با بمب «فدایی» هدف گرفته شد.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که شهرک صهیونیستی سدیروت و دیگر شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه را موشک‌باران کرده است.