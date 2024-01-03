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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۸:۵۷

منازل مسکونی در نوار غزه زیر آتش جنگنده‌های صهیونیست قرار گرفتند

منازل مسکونی در نوار غزه زیر آتش جنگنده‌های صهیونیست قرار گرفتند

ارتش رژیم صهیونیستی به حمله‌های وحشیانه خود علیه سراسر نوار غزه طی بامداد و صبح امروز ادامه داد به طوری که این حمله‌ها علیه منازل مسکونی دررفح واقع در جنوب غزه چندین شهید و زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در نوار غزه تاکید کرد که صدای انفجارهای شدیدی در پی حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه خان یونس واقع در جنوب نوار غزه به گوش می‌رسد.

شبکه المیادین گزارش داد که حمله‌های هوایی وحشیانه علیه منطقه‌های مرکزی نوار غزه باعث شده این منطقه‌ها به لرزه درآیند.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی طی ساعت‌های گذشته بمباران اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه را از سرگرفتند. جنوب و مرکز شهر خان یونس نیز شاهد تشدید این حمله‌ها بود.

این حمله‌های هوایی منازل مسکونی در خیابان صلاح الدین واقع در مرکز نوار غزه را نیز دربرگرفتند.

به دنبال بمباران منازل مسکونی نزدیک مدرسه‌های وابسته به سازمان ملل در شرق اردوگاه المغازی چندین فلسطینی بی گناه به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

کد مطلب 5983882

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