مقاومت رزمندگان فلسطینی در برابر تجاوز اشغالگران در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارشهای رسانهای از وقوع درگیریهای شدید میان رزمندگان فلسطینی با عناصر متجاوز در محورهای مختلف نوار غزه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، نیروهای فلسطینی در شرق و مرکز خان یونس با عناصر اشغالگر درگیر شدند. این در حالی است که منطقههای مذکور به شدت از سوی جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی بمباران میشوند.
در همین خصوص شبکه المیادین گزارش داد که عناصر صهیونیست زخمی شده با بالگرد از مرزهای شمالی به بیمارستان رامبام منتقل شده اند.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز به هلاکت تعداد جدیدی از عناصر خود اذعان کرده است.
گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) روز گذشته اعلام کرد که مبارزان این گردانها موفق شدهاند در شمال شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه ۵ نظامی صهیونیست را در نبرد تنبهتن به هلاکت برسانند.
نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شرق شهر خانیونس و شمال شرق اردوگاه البریج نیز از سوی مبارزان قسام با خمپاره سنگین هدف گرفته شدند.
علاوه بر این گردانهای قسام یک جنگافزار ارتش رژیم صهیونیستی را با گلوله «یاسین ۱۰۵» در اردوگاه البریج هدف قرار داد.
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