حمله پهپادی نظامیان صهیونیست به طولکرم در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری تاکید کردند که یک پهپاد متعلق به اشغالگران صهیونیست منطقهای را در محله ابوالفول واقع در اردوگاه طولکرم در کرانه باختری هدف قرار داد.
همچنین گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که اشغالگران متجاوز به شهر قلقیلیه در کرانه باختری حمله کرده و اقدام به تخریب یک قبرستان در این منطقه کردند.
عناصر ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه ابودیس واقع در شرق قدس اشغالی نیز یورش بردند. آنها به منزل جهاد جعاره یک اسیر آزاد شده فلسطینی در اردوگاه العروب واقع در شمال الخلیل حمله کرده و پسر وی را بازداشت کردند.
منطقه بیت فوریک واقع در شرق نابلس نیز شاهد حملههای عناصر اشغالگر و بازداشت تعدادی از جوانان فلسطینی بود.
این متجاوزان با یورش به اردوگاه نور شمس واقع در کرانه باختری جادهها و زیرساختهای این اردوگاه را تخریب کردند.
باشگاه اسیران فلسطینی به تازگی اعلام کرده است: نظامیان صهیونیست ۳۲ شهروند فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند که در میان آنها یک زن به چشم میخورد.
شمار بازداشت شدگان در کرانه باختری از آغاز نبرد طوفان الاقصی در غزه تاکنون به حدود ۵۰۰۰ نفر رسیده است.
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