نباید برای دولت هزینه تراشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، هشتمین جلسه بررسی بخش تفصیلی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با حضور «داوود منظور»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونان و رؤسای امور سازمان برگزار و گزارش «اعتبارات مورد نیاز حوزه آموزش» از سوی امور آموزش ارائه شد.

منظور در این نشست با تأکید بر ضرورت رعایت انضباط مالی در همه دستگاه‌ها از جمله در آموزش و پرورش، اظهار کرد: همه امور بخشی سازمان برنامه و بودجه، وضعیت نیازهای بودجه و تعهدات سه‌ماه پایانی امسال را به صورت مکتوب اعلام کنند تا بررسی، جمع‌بندی و تصمیم‌گیری لازم در خصوص تخصیص اعتبارات صورت گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با بیان اینکه باید در چارچوب منابع موجود تلاش کنیم تا کشور را به نحو مطلوبی اداره کنیم و از هزینه‌تراشی به صورت جدی پرهیز شود، افزود: لازم است که همه دستگاه‌ها خود را پایبند و مقید به چارچوب بودجه مصوب بدانند و با رویکرد افزایش بهره‌وری در جهت خدمت‌رسانی بیشتر به مردم گام بردارند.

معاونان و رؤسای امور سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست، به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.