به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تبصره ۵ ماده یک چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی، فیلم دیدار وزن ۸۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور توسط کمیسیون داوران مورد بازبینی قرار گرفت و نتیجه زیر اعلام شد:

کشتی وزن ۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (قرمز) – ناصر علیزاده (آبی):

به نظر این کمیسیون در این کشتی ۲ اشتباه داوری صورت پذیرفته است.

۱- پاسیو سوم (اخطار) با توجه به قوانین و تجربیات، لزوم نداشته است و در نتیجه این پاسیو دوبنده آبی ۲ امتیاز کسب کرده است.

۲- در ۱۷ ثانیه پایانی کشتی تیم داوری تقاضای یک اخطار به کشتی گیر آبی از مازندران و یک امتیاز به دوبنده قرمز از خوزستان نمودند که در این صحنه ابتدا باید تذکر داده می‌شد (تذکر قبل از آن به نظر کمیسیون فاقد اعتبار بوده است)

در نتیجه با توجه به توضیحات داده شد نمی‌توان گفت در نتیجه پایانی کشتی تغییراتی صورت می‌گیرد.