به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون وزنه‌برداری به تازگی اقدام به برگزاری کارگاه آموزش مربیگری به علاقمندان این رشته کرده که البته این موضوع مورد انتقاد اهالی وزنه‌برداری قرار گرفت چرا که آن‌ها معتقدند افرادی باید در کارگاه آموزش مربیگری شرکت کنند که با این رشته ورزشی آشنایی داشته باشند و حضور افرادی که هیچ سابقه‌ای در این رشته ورزشی ندارند نه تنها به سود وزنه‌برداری نیست بلکه ممکن است به این رشته ورزشی آسیب هم برساند.

سجاد انوشیروانی رییس فدراسیون وزنه‌برداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به این انتقادها گفت: من در جواب کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند و برگزاری دوره‌های آموزشی را زیر سوال می‌برند این پاسخ را می‌دهم؛ زمانی که یک دانش‌آموز در دوره دبیرستان مشغول تحصیل است، با انتخاب یک رشته دیپلم می‌گیرد و بعد از آن در دانشگاه به صورت گسترده زیرشاخص‌های آن رشته را انتخاب و تحصیل می‌کند. رشته وزنه‌برداری هم همین شرایط را دارد.

وی گفت: فدراسیون با برگزاری دوره‌های مربیگری در واقع راه را برای علاقمندان به این رشته باز می‌کند. چرخه آموزش ما در رشته وزنه‌برداری به این صورت است که فرد علاقمند با مبانی تئوری، تکنیک و نحو آموزش آشنا می‌شود. بعد از آن کلاس‌های تئوری - عملی برگزار می‌کنیم و فرد در آن کلاس‌ها حضور پیدا می‌کند و مباحث فیزیولوژی، آناتومی و علم تمرین به صورت تخصصی یاد می‌گیرد.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری گفت: بعد از آنکه فرد تمام دوره‌ها را گذارند و دانش آموخته شد به عرصه مربیگری وارد می‌شود. این افراد وزنه‌بردار نیستند اما دوره‌ها را می‌گذارنند و متخصص این کار می‌شوند آیا ما می‌توانیم جلوی آن‌ها را بگیریم؟ آموزش در وزنه‌برداری از سال‌های قبل نقص زیادی داشته و الان در چارچوب مناسب و به صورت سلسله مراتب در حال انجام است.

انوشیروانی اظهارداشت: ضمن اینکه فعالیت ما به همینجا محدود نمی‌شود بلکه کسانی هم که فعال هستند را به چالش می‌کشانیم. این افراد باید در کلاس‌های دانش افزایی و تخصصی شرکت کنند. با این کار سواد مربیان را ارتقا می‌دهیم. چه تضمینی وجود دارد که وزنه‌برداران، مربیان خوبی هم باشند؟! افرادی هستند که از بیرون به یک رشته ورزشی وارد می‌شوند اما در عرصه مربیگری موفق می‌شوند. بنابراین این افراد زیر ذره‌بین هستند و به صورت سلسله مراتب در دوره‌ها حضور پیدا می‌کنند. در حال حاضر، کلاس‌های مربیگری درجه سوم را برگزار می‌کنیم و بعد از آن کلاس‌های ارتقا به درجه دوم تشکیل خواهد شد که افراد حاضر در این دوره‌ها باید امتیازات لازم را کسب کنند.

وی گفت: سال آینده دوره مربیگری درجه دوم را برگزار خواهیم کرد و پس از آن کلاس ارتقای به درجه یک را خواهیم داشت. یک روند خیلی خوب مدنظر ماست که تا یک سال آینده اجرایی خواهد شد. کمیته آموزش از فدراسیون جدا خواهد شد و این کمیته هر درآمدی داشته باشد برای آموزش این فدراسیون هزینه خواهد شد. ضمن اینکه آموزش ما به معنای واقعی آکادمی است و به شما قول می‌دهم تا یک سال و نیم آینده خیلی از وزنه‌برداران به دنبال حضور در این دوره‌های تخصصی باشند.

انوشیروانی عنوان کرد: متأسفانه در وزنه‌برداری ضعف دانش تخصصی داریم اما ما در این فدراسیون به سمت آموزش دانش تخصصی هستیم. در دنیا هیچ منبع تخصصی برای وزنه‌برداری وجود ندارد و ما به دنبال ایجاد آن هستیم. برای اولین بار تمام اساتید به صورت آنلاین مباحث داوری و مربیگری را در اختیار همه قرار می‌دهند. این موارد نقاط عطف آموزش ماست. مطمئن باشید پس از مدتی تمامی دوستانی که مدعی هستند و به این روند اعتراض می‌کنند با ما همراه خواهند شد.

*کامران غلامی