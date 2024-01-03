دستگیری آدم ربایان در عملیات ضربتی پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور رییس پلیس پیشگیری تهران در تشریح این خبر بیان داشت: صبح روز گذشته با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی در محدوده اتوبان فتح، بلافاصله با تشکیل تیم‌های عملیاتی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۵۴ چیتگر قرار گرفت.

رییس پلیس پیشگیری پایتخت توضیح داد: بررسی‌های اولیه نشان از این داشت آدم رباها ۴ نفر بوده و با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری پراید ضمن انسداد مسیر بزرگراه و متوقف کردن خودروی گروگان، پس از تخریب خودروی گروگان وی را مورد ضرب و جرح قرار داده و سپس گروگان را به مخفیگاهشان منتقل کرده اند.

وی تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی در کمتر از ۱۲ ساعت موفق به شناسایی متهمان و مخفیگاه آنان در محدوده "تهرانسر" تهران شدند.

سرهنگ قاسم پور خاطر نشان کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی در عملیاتی غافلگیرانه ۳ تن از اعضای باند آدم رباها دستگیر و گروگان از بند آنان رها و به آغوش خانواده بازگشت.

وی با بیان این که متهمان علت و انگیزه این اقدام را اختلاف قبلی با گروگان عنوان کرده اند خاطر نشان کرد: دستگیر گروگان گیر متواری در دستور کار مأموران این پلیس قرار دارد.

این مقام انتظامی در خاتمه بیان داشت: پلیس با کسانی که به هر دلیلی بخواهند موجب سلب امنیت و آرامش شهروندان شوند قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.