برگزاری جشن خودکفایی ۳۶۰۴ مددجوی کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صباغیان قائم مقام کمیته امداد در جشن خودکفایی ۳۶۰۴ مددجوی تحت حمایت در استان هرمزگان با اشاره به اینکه این مددجویان با اجرای طرحهای اشتغالزایی و دریافت تسهیلات از بانکهای عامل از سوی این نهاد حمایتی در عرصه اقتصادی خودکفا شدهاند، گفت: رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان جامعه یکی از دغدغههای مهم امام خمینی (ره) بود که در این راستا اقدام به تشکیل نهاد حمایتی کمیته امداد در ۱۴ اسفند سال ۵۷ کردند.
صباغیان افزود: مأموریتهای اساسی کمیته امداد از همان ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، کمک به نیازمندان و محرومان کشور بود که طی این مدت اقدامات شایستهای در قالب ۱۷ برنامه و ۱۲۰ خدمت هدفمند به مددجویان تحت پوشش ارائه شده است.
وی بیان کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب نیز ایجاد اشتغال پایدار و درآمد با ثبات و توانمندسازی مددجویان است که این مهم جزو راهبردها و سیاستهای اصلی کمیته امداد در رویکرد جدید است و در این راستا هم دولت و مجلس و هم خیران به اجرای این موضوعات کمک کردهاند.
قائم مقام کمیته امداد اظهار کرد: در سالجاری نیز ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال و توانمندی مددجویان کشور پیشبینی شده است که بخشی از این تسهیلات جذب شده است و از بانکهای عامل میخواهیم در پرداخت مابقی این تسهیلات نیز برای ایجاد اشتغال پایدار مددجویان ما را یاری کنند.
شایسته ذکر است، همچنین در این مراسم که در قالب جشن بلندای همت برگزار شد، از کارآفرینان و مجریان طرحهای اشتغال تجلیل به عمل آمد.
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