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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۴

حماسه حضور ایرانشهری ها به شب ۱۵۸ رسید

حماسه حضور ایرانشهری ها به شب ۱۵۸ رسید

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و پنجاه و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان در سنگر خیابان حضور دارند.

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کد مطلب 6910068

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