https://mehrnews.com/x3cKZP ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۴ کد مطلب 6910068 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۴ حماسه حضور ایرانشهری ها به شب ۱۵۸ رسید ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و پنجاه و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان در سنگر خیابان حضور دارند. دریافت 27 MB کد مطلب 6910068 کپی شد مطالب مرتبط تربیت نیروی بومی راهبرد اصلی رفع کمبود پزشک در سیستان و بلوچستان است ۳۰ کیلومتر راه در محورهای جنوب سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید حال و هوای سرزمین خورشید ولایت در شب ۱۵۹ اولین تصویر از شهید «نورالله نارویی» گالیکش، روایت شبی دیگر از ایستادگی مردم رامیان، میزبان شبی از همصدایی مردم برچسبها ایرانشهر رهبر شهید تجمع مردمی
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