توقف ذوب آهن برابر گل گهر با ثبت چهارمین کلین شیت پیاپی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و گل گهر سیرجان در هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه به میزبانی ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب دو تیم

محمد ربیعی سرمربی تیم ذوب آهن در این دیدار نفرات زیر را به زمین فرستاد:

پارسا جعفری، سیدمحمد قریشی، نادر محمدی، شایان مصلح، امیرحسین رنگرز جدی، مهرداد رضایی، فردین یوسفی (۹۰+۳- محمدرضا رضایی)، پوریا آریاکیا، محمدحسین اسلامی (۹۰+۳- سجاد آشوری)، مجید علیاری (۹۰+۳- کمال کامیابی نیا)، محمدجواد محمدی (۸۲- امید لطیفی)

مارینوس اوزونیدیس سرمربی گل گهر هم از بازیکنان زیر در این مسابقه استفاده کرد:

محمدرضا اخباری، سید ابوالفضل رزاق‌پور، مسیح زاهدی، علیرضا آرتا، بهنام برزای، حمید بوحمدان، احمدرضا زنده‌روح (۸۱- پوریا لطیفی فر)، علی‌اصغر عاشوری (۶۲- میشل تی ورده‌)، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان (۶۲- اریک بایناما)، روبرتو تورس مورالس

بازی کسل کننده و حرکات سراسیمه در نیمه اول

در نیمه اول این دیدار دو تیم بیشتر تلاش کردند بازی را کنترل کنند و به محک هم پرداختند و هدف اول آنها بسته نگه داشتن دروازه بود. هر دو تیم سعی داشتند با بهره گرفتن از پرتاب‌های بلند اوت و یا ارسال‌های بلند به پشت مدافعین بتوانند خطراتی روی دروازه حریف ایجاد کنند که در این امر ناکام بودند.

جدی‌ترین فرصت این بازی در دقیقه ۳۸ به دنبال ضدحمله بازیکنان ذوب آهن رقم خود. کوشکی با حرکت سریع از سمت چپ و ارسال عرضی برای «مورالس» او را مقابل دروازه صاحب موقعیت کرد که این فرص با تکل به موقع شایان مصلح از دست رفت.

در دقیقه ۴۳ هم تیم ذوب آهن بهترین فرصت خود را به دست آورد. توپ ارسالی از سمت راست روی نقطه پنالتی به محمدجواد محمدی رسید اما ضربه او با بی دقتی از بالای دروازه گل گهر به بیرون رفت.

آنچه در نیمه اول این دیدار بیش از هر چیزی برجسته بود ترس و سراسیمگی در حرکات هر دو تیم بود که در نهایت هم موجب شد این نیمه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان برسد.

تلاش بی نتیجه دو تیم در نیمه دوم

با آغاز نیمه دوم، تیم ذوب آهن بازی را هجومی تر آغاز کرد و خود را به دروازه گل گهر نزدیک کرد. اما باز هم نتوانست از فرصت‌های به وجود آمده بهره ببرد و هر دو تیم در امر گلزنی ناکام بودند تا این دیدار پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان برسد. این مسابقه چهارمین کلین شیت پیاپی تیم ذوب آهن بود.

در پایان نیم فصل اول لیگ برتر، تیم ذوب آهن با ۲۴ امتیاز در رده ششم و گل گهر هم با ۲۲ امتیاز در رده هفتم ایستاد. استقلال با ۳۲، سپاهان با ۳۱، پرسپولیس با ۳۰، تراکتور با ۲۸ و ملوان هم با ۲۴ امتیاز در رده‌های اول تا پنجم قرار دارند.