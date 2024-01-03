به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران «ایرانداک»، تفاهمنامه مشارکت و همکاری بین ایرانداک، به نمایندگی دکتر محمد حسنزاده و دفتر سیاستگذاری و
برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به نمایندگی دکتر صمد نژادابراهیمی، به امضا رسید.
از جمله تعهدات ایرانداک در این تفاهمنامه، طراحی و راهاندازی وبسایت علمسنجی است.
همچنین در این تفاهمنامه بر مشارکت و همکاری دو طرف در موضوعات زیر تأکید شده است:
- افزایش آگاهی از نتایج و یافتههای علمی در حوزههای گوناگون علم و فناوری؛
- ارتقاء نمایهسازی، استانداردسازی و رویتپذیری نشریات علمی؛
- تبادل تجربیات در زمینههای مدیریت داده، دانش، و حکمرانی فناوری اطلاعات؛
- تعریف و اجرای طرحهای پژوهشی مورد نیاز برای توسعه ایرانداک؛
- برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی کوتاهمدت و توانمندسازی مدیران، اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی؛
- برنامهریزی و اجرای رخدادهای تخصصی.
این تفاهمنامه برای اجرا به مدت دو سال به امضای طرفین رسید.
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