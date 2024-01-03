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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۴۳

آمادگی ایران برای صادرات ادوات کشاورزی به ازبکستان

آمادگی ایران برای صادرات ادوات کشاورزی به ازبکستان

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در دیدار با مدیرکل اقتصادی وزارت کشاورزی ازبکستان از آمادگی ایران برای صادرات ادوات و فناوری به ازبکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با شریف اف، مدیرکل اقتصادی وزارت کشاورزی ازبکستان دیدار کرد.

ذوالفقاری در این دیدار اظهار کرد: در حوزه تجهیزات، ماشین‌ها، ادوات، دنباله بندها و تراکتور امکانات ما به سه بخش تقسیم می‌شود که در بخش اول که شامل تجهیزات، ادوات و دنباله بندهای کشاورزی بوده، ایران قابل رقابت با کشورهای اروپایی است.

وی افزود: در حوزه تراکتور و کشنده‌ها وضعیت ما مطلوب نیست اما در حوزه پهپاد و فناوری‌های نوین توان تولید ایران بیش از نیاز کشور است.

ذوالفقاری تاکید کرد: برای صادرات ادوات، دنباله بندها و تکنولوژی به ازبکستان تجربیات لازم را داریم اما مشکل اصلی بحث انتقال پول و مشکلات ارزی است.

وی افزود: نیاز ما تأمین چاپرها، نشاکار برنج و کمباین پنبه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه‌ای است.

کد مطلب 5984637

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