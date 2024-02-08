نوسازی بدون اعتبار / فراخوان برای تولید گوشت مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مؤسسه امسال ۵ رقم گندم دوروم در بخش غلات برای کاشت در دیمزارهای مناطق معتدل، معتدل گرم و گرمسیر دیم معرفی کرده‌اند که از ویژگی‌های بارز این ارقام عملکرد بالا، سازگاری با شرایط تغییر اقلیم در دیمزارهای مناطق معتدل و گرم، پایداری عملکرد، پروتئین بالا، کیفیت خوب سمولینا و مقاوم به ورس و مقاومت به بیماری زنگ‌ها است.

با معرفی این رقم‌های جدید، تعداد ارقام گندم دوروم برای اقلیم‌های مختلف کشور به ۱۳ رقم رسیده و پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت ارقام جدید مقدار تولید گندم دوروم در کشور افزایش یابد.

معضل فرسوده‌ها

فرسودگی ماشین آلات یکی از معضل اساسی کشور است. این امر روی عملکرد و بهره‌وری فعالیت‌های صنعتی و غیرصنعتی تأثیر منفی داشته و در بخش کشاورزی شاهد هدر رفت محصولات هستیم. بر اساس آخرین آمار و اطلاعاتی که از بخش‌های دیگر گزارش شده تقریباً ۲۱ میلیون تن محصول فقط در حوزه تولید غلات شامل گندم، جو شلتوک، ذرت دانه‌ای سالانه در حال از بین رفتن است. با یک حساب سرانگشتی اگر فقط یک درصد تلفات این بخش را کاهش دهیم، با قیمت میانگین ۱۵ هزار تومان برای محصولات، تقریباً ۳ هزار میلیارد تومان (همت) سالانه صرفه‌جویی خواهیم داشت. متأسفانه نه تنها سرمایه گذاری مورد نیاز در حوزه فناوری تأمین نمی‌شود بلکه خسارت‌های ناشی از سوخت اضافه و تبدیل شدن محصولات کشاورزی به ضایعات زیان بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

به گفته فعالان حوزه ماشین آلات کشاورزی، بیش از ۲ سال است که تسهیلاتی به کشاورزان برای خرید تراکتور پرداخت نشده است در حالی که در سال‌های قبل با سود ۱۵ درصد و با بازپرداخت ۵ تا ۷ ساله وام پرداخت می‌شد.

اگر به گذشته برگردیم به سال‌های پیش از ۹۸، در آن دوره، میانگین فروش تراکتور بین ۱۵ تا ۱۶ هزار دستگاه در سال بود. همچنین برای حدود ۱۲ هزار دستگاه تسهیلات پرداخت می‌شد از طریق خط اعتباری که مشخص شده بود. اما شرایط تورمی پیش آمده سال‌های اخیر، تراکتور را هم به عنوان یک کالای سرمایه‌ای کرد و تولیدکنندگان تاکید دارند از آن زمان تقاضا افزایش یافته است. با افزایش تقاضا، تولید هم افزایش پیدا کرد به طوری که سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۲ هزار دستگاه تولید شد. این عدد سال ۱۴۰۱ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید. امسال هم عنوان می‌شود تیراژ تولید بیش از سال قبل خواهد بود.

اختلاف نظر بین وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی بر سر عدد تراکتور مورد نیاز برای جامعه کشاورزی سبب شده ارقام مختلفی مطرح باشد. به عنوان مثال، بالای ۵۰ درصد تراکتورهای کشور فرسوده هستند، تولیدکننده عنوان می‌کند، سالانه به حدود ۳۰ هزار دستگاه نیاز است اما دفتر مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی این عدد را ۵۳ تا ۶۰ هزار دستگاه اعلام می‌کند.

چقدر اعتبار پرداخت می‌شود و چقدر نیاز است؟

تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در دو بخش قابل تقسیم است. نخست، تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک کشاورزی، تحت عنوان طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و دیگری، تسهیلاتی است که در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه تحت سرفصل کمک‌های فنی و اعتباری دیده می‌شود.

به گفته رئیس گروه برنامه‌ریزی مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۲ تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. مبلغ یارانه تسهیلات ۱۴.۱۴ میلیارد تومان بود که از این عدد ۱۲.۲ میلیارد تومان یارانه تسهیلات از سوی دولت به بانک کشاورزی پرداخت شد. این عدد در معاونت مکانیزاسیون، تحت دو زیر بخش «تسهیلات برای پرداخت فناوری‌های نوین حوزه باغبانی» و «کمک‌های فنی و اعتباری» لحاظ شد.

همچنین تسهیلات طرح توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی از محل داخلی بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۲ تا کنون ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به شعبات بانک کشاورزی در استان‌های کشور ابلاغ و از این محل مبلغ ۱,۵۷۰ میلیارد تومان جذب شده است.

به گفته این مقام دولتی، آنچه در قانون به عنوان تسهیلات بخش مکانیزاسیون دیده شده مبلغ ناچیزی است. بر اساس مطالعات انجام شده ۱۱ برنامه اولویت‌دار برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی پیش بینی شده که یکی از آنها جایگزینی تراکتورها و کمباین‌های فرسوده است. نیاز بودجه‌ای اجرای برنامه‌های مکانیزاسیون کشاورزی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

همکاری کشاورزی ایران و هند

نخستین نشست همکاری‌های کشاورزی ایران و هند در دهلی‌نو با محورهای گفت‌وگو در زمینه توسعه روابط تجاری کشاورزی، همکاری‌های دوجانبه در زمینه محصولات باغبانی و تحقیقات مرتبط به آن به ویژه درباره گیاهان دارویی، میوه‌های گرمسیری، محصولات گلخانه‌ای، قارچ خوراکی، کشاورزی هوشمند، رفع موانع فنی پیش روی صادرات کیوی و بسترسازی تسهیل و توسعه صادرات خرما، سیب، زعفران و مسائل فنی کنترل آفات و بیماری‌ها و کیفیت سموم، موانع گمرکی و تبادل اطلاعات و همکاری دوجانبه بخش‌های تحقیقاتی انجام شد.

سرپرست سازمان حفظ نباتات ایران در خصوص مهمترین محورهای مذاکرات با مسؤولان بخش‌های مختلف وزارت کشاورزی هند اظهار کرد، در زمینه حفظ نباتات مذاکرات مفصلی برای رفع مشکلات فی‌مابین در خصوص صادرات کیوی به هند صورت گرفت و مقرر شد با توجه معرفی فهرست جدیدتری از باغات، سردخانه‌ها و سورتینگ‌های مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی ایران، طرف هندی این فهرست جدید را در اسرع وقت بررسی و تأیید کند تا روند صادرات محصول کیوی علاوه بر باغات و شرکت‌های رجیستر شده قبلی، با تعداد بیشتری از باغات و شرکت‌های صادر کننده افزایش یابد.

همچنین مقرر شد طرف هندی ضمن تکمیل پرسشنامه‌های سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران برای تحلیل خطر آفات انبه، فهرست تأسیسات ضدعفونی آب گرم انبه را برای بازدید کارشناسان حفظ نباتات ارسال کند تا برنامه‌ریزی‌های بعدی صورت پذیرد.

برنامه‌ریزی برای تأمین گوشت مرغ

تأمین کالاهای اساسی یکی از دغدغه‌های دولت‌ها است. شرکت پشتیبانی امور دام کشور در نظر دارد در راستای سیاست ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت و در اقدامی پشتیبانی شده در حمایت از تولید ملی ذخایر راهبردی گوشت مرغ کشور را برای سال ۱۴۰۳ از تولیدات داخلی به جای خارجی تدارک و تأمین کند. بنابراین از تمام زنجیره‌های تولید، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تولیدکنندگان گوشت مرغ، برای تولید مرغ به این منظور و انعقاد قرارداد دعوت به همکاری کرده است. ‌