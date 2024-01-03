پیام تسلیت مخبر در پی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهور در پی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، در پیامی شهادت جمعی از هموطنان را تسلیت گفت

در پیام محمد مخبر آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت جمعی از هموطنان مان در گلزار شهدای کرمان و در چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، روزی تلخ و جانگداز را برای همه ایرانیان رقم زد.

خون پاک انسان هایی بی سلاح و آزاده و شهروندانی بیگناه توسط ایادی رژیم صهیونیستی و حامیانش بر زمین ریخت و گرچه فیض عظیم شهادت را نصیب آنها ساخت، اما همه ما را در غم و اندوه فرو برد.

این مصیبت بزرگ را به خانواده های محترم شهدا، ملت عظیم الشان ایران و همه آزادگان جهان تسلیت می گویم و ضمن آرزوی صبر و آرامش برای بازماندگان و شفای عاجل برای مجروحان، اطمینان می دهیم به یاری خداوند متعال گروه های تروریستی و حامیان کوردل آنها در داخل و خارج از کشور مکافات این جنایت پرداخت می کنند.



محمد مخبر

معاون اول رییس‌جمهور