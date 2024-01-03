جلسه کوتاه حضوری گل محمدی با درویش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز راهی باشگاه شد و دیداری کمتر از ۱۰ دقیقه‌ای را با رضا درویش برگزار کرد. در این جلسه که کمترین مکالمه بین دو طرف صورت گرفت سرمربی سرخپوشان حاضر به توضیح اضافی درباره استعفای خود نشد و قطعی بودن تصمیم خود مبنی بر استعفا را اعلام کرد.

باشگاه پرسپولیس درباره این جلسه اطلاعیه ای را صادر کرد که به شرح زیر است:

گل‌محمدی در جریان جلسه امشب با رضا درویش، تاکید کرد در شرایط فعلی مصمم به جدایی است و تصمیم قطعی خود را برای این منظور گرفته است. درویش هم براساس اولویت و تصمیم باشگاه از وی خواست بدون توجه به مطالبی که در فضای فوتبال مطرح می‌شود، نظر خود را تغییر داده و همچنان به کارش ادامه دهد.

در پایان این نشست، یحیی گل‌محمدی بر پایان این همکاری و توافق بر سر اقاله قرارداد تاکید کرد ولی رضا درویش به وی اعلام نمود باشگاه ظرف چند روز آینده برای این منظور اقدامی انجام نخواهد داد و از او خواست پس از چند روز استراحت نظر خود را اعلام کند.