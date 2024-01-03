به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام «سیدابراهیم رییسی» شامگاه امروز چهارشنبه، طی سخنانی در مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مصلی تهران، ضمن تبیین و تشریح مکتب فاطمی و شاخصههای این مکتب والا، اظهار کرد: نخستین شاخصه مکتب فاطمی، اخلاص و عشق به حضرت حق و ولایتمداری است. فاطمه اطهر (س) با سخنانش نقاب از چهره نفاق کنار زد.
رئیسجمهور با اشاره به سیره نورانی امام راحل، گفت: در سیره امام راحل، ظلمستیزی و استکبارستیزی و دفاع از مظلوم و دفاع از فلسطین، مولفههایی ثابت است. همین سیره و همین مکتب برای ایران، استقلال و آزادی به بار آورد و در امتداد این مکتب، مکتب امام خامنهای است؛ گفتمان رهبری همان گفتمان امام است.
وی با بیان اینکه حاج قاسم شاگرد مکتب امام و رهبری است و خود امروز یک مکتب و یک مدرسه درسآموز است، تصریح کرد: شهید سلیمانی برای جامعه امروز ما الگوست و قهرمان ایران اسلامی و قهرمان جهان اسلام است؛ او قهرمان مبارزه با تروریسم در غرب آسیاست؛ او در کسوت دفاع از مظلومان و فلسطین مقتدر و مظلوم، تمامی تهدیدات را تلاش کرد به فرصت تبدیل کند.
حجتالاسلام رئیسی با بیان اینکه حاج قاسم نیروهایی کارآمد را برای مجاهدت در مسیر ارزشهای الهی شناسایی کرد، گفت: حاج قاسم مرد علم و عمل است؛ مرد سیاست و معنویت است؛ مرد دیپلماسی و میدان است؛ او کسی است که خداوند متعال به سبب اخلاص به او ظرفیتی عنایت فرمود که توانست مقاومت را به صورت منسجم در منظقه فعال و فعالتر کند، به نحوی که مردم مظلوم فلسطین و لبنان و یمن و عراق و سوریه و همه منطقه احساس کردند حقیقتاً دشمن را میتوان شکست داد.
رئیسی گفت: شهید سلیمانی، هم توانست سرزمینهای اشغال شده را فتح کند و هم قلوب را تسخیر کند. صداقت شهید بزرگوار سبب شد تا خداوند قلبها را جایی برای عشق به او قرار داد.
وی با بیان اینکه چند سال است که شهید سلیمانی میان ما نیست اما مقاومت زنده است، افزود: میخواهید مقاومت را از بین ببرید؟ مگر مقاومت از بین بردنی است؟ مقاومت از بین بردنی نیست. امروز مقاومت را ببینید، قریب ۹۰ روز است که مقاومت خودنمایی میکند. چه چیزی مردم را به مقاومت و ایستادگی واداشته است؟
رئیسی با بیان اینکه «حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیل» شعار مردم مقاوم است، گفت: برخی از رؤسای کشورها که در تماس با ماهستند میگویند موجب شگفتی ماست که چگونه رژیم غاصب در مقابل مقاومت زمینگیر شده است.
وی با باین اینکه دشمن قدرتش به مقاومت نمیرسد لذا کودکان و زنان را میکشد، تصریح کرد: در کشتن ۱۰ هزار کودک و مردم بیگناه دست انتقام الهی بیرون خواهد آمد. به زودی ما شاهد پایان رژیم صهیونیستی خواهیم بود.
رئیسی با بیان اینکه طوفانالاقصی طوفان به پا کرده است، یادآور شد: رئیس یکی از کشورهای منطقه به بنده گفت وزیر خارجه آمریکا گفته است ۳ روز پس از طوفانالاقصی به منطقه رفتهام، حقیقتاً احساسم این بود که اسرائیل فروریخته است.
رئیسجمهور افزود: معتقدیم طوفانالاقصی ادامه دارد و پایان آن پایان رژیم صهیونیستی خواهد بود.
وی با طرح این سوال که آیا میتوانید در برابر حاج قاسم ایستادگی کنید، گفت: چرا بزدلانه و شبانه به او حمله کردید؟ از حاج قاسم سلیمانی وحشت داشتید؛ از حضور و مجاهدت او در مقابله با داعش وحشت داشتید.
رئیسجمهور عنوان کرد: شهید سلیمانی امنیت را برای منطقه و ایران به ارمغان آورد. مردم غرب آسیا و منطقه بدانید همه شما مدیون حاج قاسم هستید.
وی گفت: رهبری فرمودند که شهید سلیمانی از سردار سلیمانی برای دشمنان خطرنکتر است لذا امروز دشمن نه تنها از شهید سلیمانی بلکه از زائران حاج قاسم هم میترسد.
رئیسی با بیان اینکه دشمن باید از تاریخ درس بگیرد، تصریح کرد: سیل جمعیتی که به سمت مزار نورانی شهید سلیمانی روانه شده است را ببینید؛ قدرت دشمن در برابر نیروهای مقاومت کارایی خود را از دست داده است و مردم بیگناه را مورد هدف قرار میدهد.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به انتقام از دشمنان، گفت: گرفتن انتقام در اختیار نیروهای مقاومت است اما اینکه این امر در چه زمان و مکانی باشد، در اختیار امت اسلامی و نیروهای مقاومت خواهد بود؛ لذا قطعاً دست انتقام به اذنالله بیرون خواهد آمد و شما را سر جای خود خواهد نشاند.
رئیسی افزود: نیروهای مقاومت از همه زمانها با اندیشهتر و آمادهتر در میدان هستند، این نیرویی است که از کشور و ارزشهای خود دفاع میکند و احساس ما این است که تا امروز، شهدای فلسطین، مردم جهان را بیدار کردهاند. رئیسجمهور افزود: طبق فرموده امام (ره) و رهبری، مساله اصلی جهان اسلام، فلسطین است؛ با این شجاعتها و رشادتها، مساله فلسطین و قدس شریف، مساله همه جهان بشریت شده است.
رئیسی گفت: هماکنون میبینید که در جهان، مردم دنیا با همه وجود از رژیم صهیونیستی نفرت دارند؛ ما معتقدیم که خون شهید سلیمانی و خون شهدای فلسطینی و امت اسلامی، نظام ناعادلانه جهان امروز را به هم خواهد ریخت. رئیسجمهور ادامه داد: خون مطهر این شهدا، زنده است و حیات ابدی دارند و به زندهشدن مردم در جهان، کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: به درستی گفته شده که شهید سلیمانی، شهید قدس است و خون شهید سلیمانی و شهدای فلسطین، موجب نصرت الهی و اسلامی خواهد شد که پایان آن، نابودی رژیم صهیونیستی و فتح قدس و جلوهگر شدن تمدن اسلامی خواهد بود.
رئیسجمهور اظهار کرد: نیروهای مقاومت در همه جهان اسلام حضور دارند و ما بصیرتآفرینی آنها را ملاحظه میکنیم؛ از عزیزان سپاه قدس و همچنین سردار قاآنی و برگزارکنندگان این نشست با شکوه و همچنین از حضور خانواده شهید سلیمانی و نوجوانان عزیزی که در این جلسه حضور دارند، تشکر میکنم؛ ضمن آنکه به خانوادههای شهدای کرمان، عرض تسلیت و تعزیت دارم.
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