به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال‌احمر، شهادت ۲ امدادگر جوان هلال‌احمر در حادثه تروریستی امروز در مسیر گلزار شهدای استان کرمان را تسلیت گفت.

متن پیام پیرحسین کولیوند به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

خبر شهادت آقای علیرضا سعادت ماهانی و سرکار خانم مکرمه حسینی، دو امدادگر جمعیت هلال‌احمر در حین امدادرسانی به مجروحان حادثه تروریستی در گلزار شهدای استان کرمان، باعث تأسف عمیق و تالم خاطر این جانب شد.

بی‌تردید نیروهای امدادگر و نجاتگر، سرمایه‌های اصلی هلال‌احمر هستند و فقدان یکی از آنان غمی‌بزرگ بر پیکر بزرگترین خانواده امدادی و داوطلبی کشور است، اما شهادت این دو جوان امدادگر، در سالروز ولادت پرسعادت بانوی دو عالم؛ حضرت فاطمه‌زهرا (سلام‌الله علیها) در حالی که در جبهه امدادرسانی به مجروحان حادثه تروریستی کرمان خدمت می‌کردند، این داغ سنگین را قابل تحمل‌تر می‌کند.

واقعه امروز ثابت کرد که راه امدادگران جمعیت هلال‌احمر، همان راه مقدس شهداست زیرا هدف هر دو مسیر، نجات جان انسان‌های مظلوم در سخت‌ترین شرایط است.

امروز شهدای امدادگر جمعیت هلال‌احمر، سبک‌بالانه دعوت رب الشهدا را پاسخ داده و عروجی ملکوتی داشتند. این جانب با قلبی مالامال از اندوه، ضمن محکومیت این جنایت تروریستی کوردلانه که منجر به شهادت و مجروحیت ده‌ها عاشق و عزادار سالروز شهادت سردار رشید ایران و اسلام، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی شد، شهادت افتخارآمیز امدادگران جمعیت هلال‌احمر را به خانواده آن عزیزان، تسلیت و تهنیت می‌گویم و از خداوند متعال برایشان صبر خواستارم و برای روح مطهر شهدای امدادگر، رحمت واسعه، مغفرت مسالت دارم.