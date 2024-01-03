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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۲۲

رقابت‌های قهرمانی کشور؛

بوکسورهای راه یافته به فینال مسابقات قهرمانی بزرگسالان مشخص شدند

بوکسورهای راه یافته به فینال مسابقات قهرمانی بزرگسالان مشخص شدند

ارومیه - با برگزاری رقایت های نیمه نهایی عصر امروز چهارشنبه بوکسورهای راه یافته به فینال مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور از عصر روز یکشنبه به میزبانی آذربایجان غربی آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد، این پیکارها در هفت وزن المپیکی و در سالن سه هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه در حال پیگیری است.

دیدارهای نیمه‌نهایی اوزان مختلف، عصر امروز برگزار شد و فینالیست‌ها مشخص شدند. مبارزات فینال اوزان مختلف، از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه فردا آغاز می‌شود.

در حساس‌ترین فینال این مسابقات و در وزن ۸۰ کیلوگرم، شاهین موسوی کاپیتان تیم ملی ایران و دارنده چند مدال برنز آسیا با میثم قشلاقی که نقره آسیا را در کارنامه دارد و از سوی کنفدراسیون قاره کهن به تایسون ایرانی شهرت یافته است، به مصاف هم می‌روند.

اسامی فینالیست‌ها بدین شرح است:

وزن ۵۱ کیلوگرم:

مهدی پرویزی از آذربایجان‌شرقی با مصطفی ریگی از سیستان و بلوچستان

وزن ۵۷ کیلوگرم:

محمدرضا معظمی از لرستان با علی‌اصغر افشاری از اصفهان

وزن ۶۳.۵ کیلوگرم:

علی حبیبی‌نژاد از خراسان رضوی با مهدی امیری‌ظفر از کرمانشاه

وزن ۷۱ کیلوگرم:

مسلم مقصودی از خوزستان با کسری طهماسبی از کرمانشاه

وزن ۸۰ کیلوگرم:

شاهین موسوی از تهران با میثم قشلاقی از خراسان شمالی

وزن ۹۲ کیلوگرم:

حسین دانشور از آذربایجان غربی با علی فتحی از تهران

وزن ۹۲+ کیلوگرم:

روزبه صفری از مرکزی با ایمان رمضان‌پور از مازندران

کد مطلب 5984960

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