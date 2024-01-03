بوکسورهای راه یافته به فینال مسابقات قهرمانی بزرگسالان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور از عصر روز یکشنبه به میزبانی آذربایجان غربی آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد، این پیکارها در هفت وزن المپیکی و در سالن سه هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه در حال پیگیری است.
دیدارهای نیمهنهایی اوزان مختلف، عصر امروز برگزار شد و فینالیستها مشخص شدند. مبارزات فینال اوزان مختلف، از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه فردا آغاز میشود.
در حساسترین فینال این مسابقات و در وزن ۸۰ کیلوگرم، شاهین موسوی کاپیتان تیم ملی ایران و دارنده چند مدال برنز آسیا با میثم قشلاقی که نقره آسیا را در کارنامه دارد و از سوی کنفدراسیون قاره کهن به تایسون ایرانی شهرت یافته است، به مصاف هم میروند.
اسامی فینالیستها بدین شرح است:
وزن ۵۱ کیلوگرم:
مهدی پرویزی از آذربایجانشرقی با مصطفی ریگی از سیستان و بلوچستان
وزن ۵۷ کیلوگرم:
محمدرضا معظمی از لرستان با علیاصغر افشاری از اصفهان
وزن ۶۳.۵ کیلوگرم:
علی حبیبینژاد از خراسان رضوی با مهدی امیریظفر از کرمانشاه
وزن ۷۱ کیلوگرم:
مسلم مقصودی از خوزستان با کسری طهماسبی از کرمانشاه
وزن ۸۰ کیلوگرم:
شاهین موسوی از تهران با میثم قشلاقی از خراسان شمالی
وزن ۹۲ کیلوگرم:
حسین دانشور از آذربایجان غربی با علی فتحی از تهران
وزن ۹۲+ کیلوگرم:
روزبه صفری از مرکزی با ایمان رمضانپور از مازندران
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