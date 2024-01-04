بازداشت مواد فروش متروی تهران/ کشف سلاح گرم دست ساز از متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی فرمانده یگان انتظامی مترو تهران اظهار داشت: در پی افزایش جا به جایی کالاهای ممنوعه در ایستگاه‌های مترو تهران، بررسی موضوع به کلیه مأموران مستقر در ایستگاه‌های مترو تهران اعلام و گشت زنی‌های هدفمند برای پیشگیری از حمل کالا ممنوعه توسط متهمان افزایش داده شد.

وی با بیان اینکه مأموران مستقر در ایستگاه مترو روز گذشته به مردی که در حال پرسه زنی بی هدف در مترو بود مشکوک شدند افزود: مراقبت‌های ویژه آغاز شد و متهم با دیدن مأموران متواری شده و پس از مدتی تعقیب و گریز متهم توسط مأموران مترو دستگیر شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران بیان کرد: در بررسی اولیه از متهم یک قبضه سلاح گرم دست ساز کشف شد و در بررسی سوابق متهم مشخص شد نامبرده ۱۶ سال در زندان به سر می‌برده و به تازگی از زندان آزاد شد، همچنین متهم به درگیری و فروش مواد مخدر در ایستگاه‌های مترو تهران اعتراف کرد.

سرهنگ کرمی در پایان افزود: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم آغاز شد و متهم برای اخذ دستور قضائی به دادسرا معرفی شد.