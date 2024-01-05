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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

مشاهده پلنگ در شهر شاهرود/ ۳ یوزپلنگ در پل ابریشم دیده شد

مشاهده پلنگ در شهر شاهرود/ ۳ یوزپلنگ در پل ابریشم دیده شد

شاهرود - در ۲۴ ساعت اخیر دو مورد مشاهده پلنگ و یوزپلنگ در حوالی جاده سلامتی شاهرود و روستای پل ابریشم میامی مشاهده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه قلاده یوزپلنگ و یک قلاده پلنگ در ۲۴ ساعت اخیر در شهرستان‌های میامی و شاهرود مشاهده شده است. مورد نخست این مشاهده‌ها در پل ابریشم میامی صورت گرفته که مشاهده یک محیط بان سه قلاده یوزپلنگ را ثبت کرد.

این یوزها در سلامت کامل به سر می‌برند و شرایط خوبی نیز داشته‌اند گفتنی است هفته گذشته نیز یک قلاده یوزپلنگ ماده با سه قلاده توله خود مشاهده شده بود.

در مورد دوم، در جاده تندرستی یا آن‌طور که مردم شاهرود به آن اطلاق می‌کنند، جاده سلامتی، یک قلاده پلنگ مشاهده شده است.

دو هفته‌ای بود که پلنگ‌های منطقه تپال به سمت کوهستان رمیده شده بودند اما گویا مجدداً این پلنگ‌ها در حومه شهر شاهرود دیده شده‌اند. از مردم خواسته شده که در رفت و آمد به جاده تندرستی احتیاط داشته باشند و به خصوص شب از تردد در این محور، پرهیز کنند.

کد مطلب 5985793

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    نظرات

    • محسن ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      11 1
      پاسخ
      سلام خدا قوت بله نکات ایمنی رعایت شود و همان طور که عزیزان گفتند از تردد در شب بپر هیزند ومراقب پوز پلنگ ها باشند
    • محمد IR ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      7 12
      پاسخ
      اصلایعنی چه.پلنگ ول کردین بین مردم مگه شوخی داره.بگیرین ببریدش حیاط وحش
    • ایران زیبا IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      9 1
      پاسخ
      محیط بانی و دوست داران محیط زیست ایران خسته نباشید خدا قوت

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