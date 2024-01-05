مشاهده پلنگ در شهر شاهرود/ ۳ یوزپلنگ در پل ابریشم دیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه قلاده یوزپلنگ و یک قلاده پلنگ در ۲۴ ساعت اخیر در شهرستان‌های میامی و شاهرود مشاهده شده است. مورد نخست این مشاهده‌ها در پل ابریشم میامی صورت گرفته که مشاهده یک محیط بان سه قلاده یوزپلنگ را ثبت کرد.

این یوزها در سلامت کامل به سر می‌برند و شرایط خوبی نیز داشته‌اند گفتنی است هفته گذشته نیز یک قلاده یوزپلنگ ماده با سه قلاده توله خود مشاهده شده بود.

در مورد دوم، در جاده تندرستی یا آن‌طور که مردم شاهرود به آن اطلاق می‌کنند، جاده سلامتی، یک قلاده پلنگ مشاهده شده است.

دو هفته‌ای بود که پلنگ‌های منطقه تپال به سمت کوهستان رمیده شده بودند اما گویا مجدداً این پلنگ‌ها در حومه شهر شاهرود دیده شده‌اند. از مردم خواسته شده که در رفت و آمد به جاده تندرستی احتیاط داشته باشند و به خصوص شب از تردد در این محور، پرهیز کنند.