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۱۷ دی ۱۴۰۲، ۹:۲۹

رییس میراث فرهنگی شاهرود:

پایگاه میراث فرهنگی بسطام به کار خود ادامه خواهد داد

پایگاه میراث فرهنگی بسطام به کار خود ادامه خواهد داد

شاهرود- رییس میراث فرهنگی شاهرود گفت: جابجایی دفتر پایگاه میراث فرهنگی مجموعه تاریخی بسطام و خرقان شایعه بوده و این پایگاه به مکانی دیگر منتقل نخواهد شد.

مرتضی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پس از انتشار شایعات و اخبار کذب در خصوص جابجایی دفتر پایگاه میراث فرهنگی مجموعه تاریخی بسطام و خرقان در فضای مجازی، به جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شایعات به اطلاع عموم مردم شریف شهرهای شاهرود و بسطام می‌رساند دفتر پایگاه تاریخی بسطام همچون گذشته در مجموعه تاریخی شهر نمونه گردشگری بسطام به کار خود ادامه خواهد داد و اداره کل هیچ برنامه‌ای برای جابجایی محل دفتر پایگاه ندارد.

وی افزود: با توجه به تغییر مدیر پایگاه میراث فرهنگی مجموعه تاریخی بسطام و خرقان حسب دستور مدیرکل میراث فرهنگی مقرر گردید روند اجرایی پروژه‌ها تسریع و ظرف ۲۰ روز آینده عملیات بازگشایی مجموعه آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی انجام و طی مدت دو ماه آینده مقبره و مشبک‌چوبی مزار سلطان العارفین بایزید بسطامی اجرایی شود.

رئیس میراث فرهنگی شاهرود گفت: همچنین ضمن تشکر از مساعدت‌ها و پیگیری‌های امام جمعه محترم بسطام و خیرین شهرستان انشاالله به زودی عملیات تعویض سقف مسجد جامع بسطام که از یکی از موانع جدی ثبت جهانی مجموعه است انجام خواهد شد.

رئیس میراث فرهنگی شاهرود نوشت: ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیر سابق پایگاه بسطام به لطف الهی و با همکاری ایشان در تحویل اسناد، تجهیزات و مدارک مرتبط شاهد فعالیت بیش از پیش پایگاه در راستای اهداف از پیش تعیین شده خواهیم بود

کد مطلب 5987527

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