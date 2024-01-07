دستگاه قضا با جدیت به مساله مازوت سوزی در نیروگاه شازند ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود قربانی ظهر یکشنبه در نشست مشترک کمیسیون نظارت و کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اراک، اظهار کرد: نیروگاه سلامتی مردم اراک را به خطر انداخته اما از به کارگیری جوانان این شهر مجموعه خود، خودداری کند.

وی با اشاره به اینکه توقف مازوت سوزی در نیروگاه حرارتی شازند مطالبه شورای شهر اراک است، افزود: پرداخت یارانه سلامت به مردم تکلیف صنایع آلاینده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک گفت: مقصر ۱۰۰ درصد آلودگی هوای اراک نیروگاه حرارتی شازند است که انتظار می‌رود دستگاه قضا در این راستا با جدیت ورود کند و در صورت ارائه اخطار هیچ گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

اجرای قانون هوای پاک وظیفه تمام ارگان‌ها است

رئیس کمیسیون خدمات شهری نیز در این نشست گفت: مازوت سوزی در نیروگاه شازند موجب نارضایتی و شکایت مردم شده است و این مساله نیازمند بررسی علمی و کارشناسانه و به دور از حواشی و احساسات است.

محمد عسگری ادامه داد: به عنوان نمایندگان مردم پس از بررسی این موضوع و طرح و تصویب مصوبه کمیسیون در صحن علنی، این تخلف به مراجع قضائی برای پیگیری ارجاع می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون هوای پاک به عنوان قانون بالادستی، اجرای این قانون وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است.

طرح جامع کاهش آلودگی هوا ۱۵ سال اجرایی نشده است

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر اراک نیز شورای شهر را خانه مردم عنوان کرد و افزود: بدون هیچ‌گونه مطالعه‌ای این حجم صنایع آلاینده در دشت شازند مستقر شده است.

سید وحید میرنظامی گفت: منشأ آلودگی اراک، آلودگی هوا و خاک تحت تأثیر تغییر اقلیم، موقعیت جغرافیایی، تأثیر صنایع و خودروها، عدم فیلتراسیون صنایع، عدم تحقق قانون هوای پاک ریزگردها است.

وی بیان کرد: طرح جامع کاهش آلودگی شهر اراک در ۱۵ سال اخیر اجرایی نشده درحالیکه اراک یک مسیر ترانزیتی است و خودروهای فرسوده نیز از عوامل آلودگی این شهر به شمار می‌رود.

آلودگی هوا پنج سال عمر شهروندان اراکی را کاهش می‌دهد

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اراک از مصرف روزانه ۵ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه حرارتی شازند خبر داد و گفت: این میزان مازوت ۱۲۰۰ مگاوات برق تولید می‌کند.

علی چگینی افزود: مازوت سوزی ده‌ها مترمکعب دی اکسید گوگرد و گازهای سمی تولید می‌کند که به راحتی وارد ریه‌های مردم شهر اراک می‌شود.

وی ادامه داد: آلودگی هوای اراک به طور میانگین ۵ سال از عمر مردم این شهر کم می‌کند.‌

تعطیلی نیروگاه تنها راه رفع مشکل آلودگی هوای اراک

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اراک نیز در این نشست گفت: صدای معضل آلودگی هوای اراک تا اطراف شهر اراک بیشتر بلند نمی‌شود.

پیمان عین القضاتی اظهار کرد: رسانه‌ها باید برای رساندن صدای ما کمک کنند و سمن‌ها نیز برای دریافت مجوز تجمع اقدام کنند.

وی با بیان اینکه به راحتی این سوخت غیراستاندارد در اراک استفاده می‌شود، تصریح کرد: سولفور موجود در گوگرد ناشی از مازوت سوزی در نیروگاه بین ۲.۵ تا ۵ درصد است در حالی که سولفور گوگردی که در اختیار کشتیرانی قرار می‌گیرد ۸ دهم درصد است چراکه استانداردهای بین المللی اجازه مصرف سوخت غیراستاندارد را نمی‌دهند.

وی تنها راه حل مشکل آلودگی هوای اراک را تعطیلی نیروگاه بیان کرد و گفت: باید به اراک به عنوان کلونی سرطانی کشور یارانه ویژه پرداخت شود.