به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه ۱۷ دی از جدایی قطعی یحیی گل محمدی از هدایت این تیم خبر داد و اعلام کرد گل محمدی روی تصمیم خود اصرار دارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به تغییر تصمیم خود نیست.

گل محمدی در مجموع ۴ سال سرمربی پرسپولیس بود و در ۱۵۷ بازی که هدایت این تیم را بر عهده داشت، ۹۷ پیروزی، ۱۹ شکست و ۴۱ تساوی را در بازی های آسیایی و داخلی برای این تیم کسب کرد.

او در ۸/ ۶۱ درصد از بازی ها توانست پرسپولیس را پیروز از زمین خارج کند و میانگین ۱۱/ ۲ امتیاز در هر بازی را برای هواداران این تیم به ارمغان آورد. عملکرد گل محمدی در پرسپولیس درخشان بود و در مدت حضور خود توانست ۳ قهرمانی در لیگ برتر، دو قهرمانی در سوپرکاپ و یک قهرمانی در جام حذفی را به دست بیاورد.

همچنین او با پرسپولیس توانست در سال ۲۰۲۰ نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شود و با قرار گرفتن در رده سوم جدول در پایان نیم فصل اول لیگ برتر در سال ۰۳- ۱۴۰۲ به کار خود در این تیم پایان دهد.