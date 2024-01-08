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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۸:۵۹

چهار سال حضور و ۶ جام؛

آمار یحیی گل‌محمدی در پرسپولیس/ کسب بیش از ۲ امتیاز در هر بازی

آمار یحیی گل‌محمدی در پرسپولیس/ کسب بیش از ۲ امتیاز در هر بازی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با آمار درخشان از این تیم جدا شد و در روز های آینده جانشین او معرفی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه ۱۷ دی از جدایی قطعی یحیی گل محمدی از هدایت این تیم خبر داد و اعلام کرد گل محمدی روی تصمیم خود اصرار دارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به تغییر تصمیم خود نیست.

گل محمدی در مجموع ۴ سال سرمربی پرسپولیس بود و در ۱۵۷ بازی که هدایت این تیم را بر عهده داشت، ۹۷ پیروزی، ۱۹ شکست و ۴۱ تساوی را در بازی های آسیایی و داخلی برای این تیم کسب کرد.

او در ۸/ ۶۱ درصد از بازی ها توانست پرسپولیس را پیروز از زمین خارج کند و میانگین ۱۱/ ۲ امتیاز در هر بازی را برای هواداران این تیم به ارمغان آورد. عملکرد گل محمدی در پرسپولیس درخشان بود و در مدت حضور خود توانست ۳ قهرمانی در لیگ برتر، دو قهرمانی در سوپرکاپ و یک قهرمانی در جام حذفی را به دست بیاورد.

همچنین او با پرسپولیس توانست در سال ۲۰۲۰ نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شود و با قرار گرفتن در رده سوم جدول در پایان نیم فصل اول لیگ برتر در سال ۰۳- ۱۴۰۲ به کار خود در این تیم پایان دهد.

کد مطلب 5988168
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      1 1
      پاسخ
      موفق وسلامت باشد
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۷
      1 0
      پاسخ
      عالی ترین مربی ایرانی

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