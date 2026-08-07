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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۲

ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مدعی شد: نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در صفحه رسمی خود مدعی شد که نیروهای سنتکام کماکان به اجرای محاصره اعمال‌شده از سوی ایالات متحده علیه ایران ادامه می‌دهند.

این نهاد در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: نیروهای آمریکایی از زمان محاصره دوباره بنادر ایران از ۷ آگوست (۱۶ آگوست) تاکنون، مسیر ۵۱ کشتی تجاری را تغییر داده، ۲ فروند کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات، وارد عرشه دو کشتی دیگر شدند.

سنتکام اعلام کرد که یک ملوان آمریکایی در مرکز اطلاعات رزمی ناوشکن موشک‌انداز USS Mason (DDG-87) مستقر است؛ این ناو در آب‌های منطقه‌ای در حمایت از محاصره آمریکا علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران فعالیت می‌کند.

کد مطلب 6910636

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
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      مرگ بر ترامپ و سنتکام و نتانیاهو جنایتکار
    • 🪲🪲🪲تنگه هرمز بین ایران و عمان است🪲🪲🪲 IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
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      🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🪲🇻🇪

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