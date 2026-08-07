به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بر این باوریم که خبرنگاری؛ تنها یک شغل و حرفه نیست، خبرنگاری و برای مردم نوشتن؛ فراتر از تحلیل و بیان رویدادها است و در جهان اطلاعاتی معاصر، خبرنگاری مترادف با پذیرش مسئولیت اجتماعی و هوشمندی در برابر اتفاقات و رویدادهای ترکیبی جهان رسانه‌ای است.

امروزه؛ خبرنگاران ایران و لرستان عزیز بیش از هر زمان دیگری در میدان روایت‌های مشوش و خبرهای هدفمند ایادی استکبار که وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بزرگ را هدف قرار داده‌اند، به‌پای میهن خویش ایستاده‌اند و چون تابان خورشید به درخشش انوار حقیقت، یاری می‌رسانند. نیک‌اندیشانی که پرچم‌دار و طلایه‌دار عزت، اقتدار و همدلی در روزگار پرآشوب جنگ‌ها و کودتای یک سال اخیر بوده‌اند و روایتی دیگر از مبارزه با ظلم و دروغ را به جهان، صادر کرده‌اند.

بدین‌وسیله این روز بزرگ که مزین به یاد شهید والامقام و حقیقت‌نگاری از خطه عزیز و پرافتخار لرستان است را به حضور خبرنگاران متعهد و فرهیخته ایران اسلامی و لرستان حماسه‌ساز، تبریک و تهنیت گفته و امید دارد که کیمیای قلم و اندیشه شما مجاهدان دانایی و اندیشه، روایت‌گر ایرانی بزرگ و مقتدرتر از همیشه در پهنه گیتی باشد.