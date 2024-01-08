به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، علی پورخلیل، مدیر عامل یک شرکت دانشبنیان با اشاره به تولید سیستم خنثیسازی کاستیک مستعمل عنوان کرد: این محصول یک سیستم برای تصفیه و خنثیسازی کاستیک مستعمل است که در صنایع نفتی و پتروشیمی، کاربردی مهم و حیاتی دارد.
وی افزود: این شرکت دانشبنیان در زمینه ساخت سیستمهای غشایی برای گاززدایی و گازدهی به آب با هدف تولید آب با کیفیت و تصفیه پساب برای صنایع مختلف کشور، فعالیت دارد و در جدیدترین تحقیقات خود، موفق شده است سامانه خنثی سازی پساب کاستیک را محقق کند.
پورخلیل با بیان این که کاستیک مستعمل یکی از پرخطرترین بخش های پسابهای صنایع پالایشی و پتروشیمی با بالاترین درجه آلودگی است که رها شدن آن در محیط زیست، مخاطرات بسیار سنگین مانند آلودگی آبهای زیر زمینی را به دنبال دارد و حتی برخی پالایشگاهها به دلیل تولید این ماده و تاثیر آن بر طبیعت در سال گذشته تعطیل شدهاند خاطرنشان کرد: تنها پنج کشور در دنیا از تجهیزات فناورانه برای خنثیسازی کاستیک مستعمل برخوردار هستند و این شرکت دانشبنیان تنها شرکتی در کشور است که کار تصفیه این ماده را انجام میدهد.
پورخلیل عنوان کرد: فناوری استفاده شده در این سیستم بومیسازی شده و کمتر از پنج درصد مواد آن از خارج از کشور تامین و وارد میشود.
مدیرعامل شرکت دانشبیان ستارگان نوآور با اشاره به قیمت یک سوم نمونه وارداتی این محصول بیان کرد: این محصول نسبت به نمونههای خارجی آن با کیفیت بالاتر، قیمت و هزینه تمام شده بسیار پایینتری دارد و دارای پشتیبانی و خدمات پس از فروش کامل است.
این فعال حوزه دانشبنیان با اشاره به زمینهسازی صرفه جویی ارزی یک میلیون یورویی سالیانه به واسطه تامین چرخه تصفیه و خنثی سازی در داخل کشور، افزود: در حال حاضر شش نفر به طور مستقیم در حال فعالیت در این زمینه هستند که پس از ورود آن به بازار این عدد به تعداد نیروی کار ۳۰ نفر به صورت مستقیم ارتقا مییابد که البته اشتغالزایی غیر مستقیم این محصول با توجه به حلقههای کسب و کار ایجاد شده بسیار بالاتر است.
نظر شما