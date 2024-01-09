افزایش قیمت سکه و طلا ۱۹ دی۱۴۰۲/ سکه ۳۰ میلیون و ۶۵۸هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۹ دی ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۵۱ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۰.۶۵۸.۰۰۰
|۶.۰۵۱.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۷.۲۹۵.۰۰۰
|۲.۷۲۶.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۶.۷۴۰.۰۰۰
|۴.۴۴۵.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۸۹۵.۰۰۰
|۴.۷۴۵.۰۰۰
|سکه گرمی
|۵.۹۵۰.۰۰۰
|۲.۹۲۳.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۵۷۹.۵۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۴۳۹.۴۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۵۴۵.۶۲۱
|مثقال طلا
|۱۱.۱۷۶.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۳۶ دلار و ۴۲ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۳۶ دلار و ۴۲ سنت است.
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