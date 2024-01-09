افزایش قیمت سکه و طلا ۱۹ دی۱۴۰۲/ سکه ۳۰ میلیون و ۶۵۸هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۹ دی ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۵۱ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۰.۶۵۸.۰۰۰ ۶.۰۵۱.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۷.۲۹۵.۰۰۰ ۲.۷۲۶.۰۰۰ نیم سکه ۱۶.۷۴۰.۰۰۰ ۴.۴۴۵.۰۰۰ ربع سکه ۱۰.۸۹۵.۰۰۰ ۴.۷۴۵.۰۰۰ سکه گرمی ۵.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۹۲۳.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۵۷۹.۵۰۰ ۲۴ عیار ۳.۴۳۹.۴۰۰ طلای دست دوم ۲.۵۴۵.۶۲۱ مثقال طلا ۱۱.۱۷۶.۰۰۰ انس طلا ۲۰۳۶ دلار و ۴۲ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۳۶ دلار و ۴۲ سنت است.