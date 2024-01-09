کاهش ۴۰درصدی گاز های مشعل پارس جنوبی تا اواسط سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، احمد باهوش مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: روند پیشرفت پروژه کاهش گازهای ارسالی به مشعل طبق مصوبه‌های ابلاغی به مجتمع گاز پارس جنوبی، در سه مرحله شامل خرید و اجرا (پروژه‌های کوتاه‌مدت) و مزایده گازهای مشعل انجام شده و امید داریم این پروژه به سرانجام برسد.

وی بیان کرد: با انجام پروژه‌های کوتاه‌مدت حجم گازهای ارسالی به مشعل مجموع پالایشگاه‌های دوازده‌گانه از ۸.۷۲ میلیون استاندارد مترمکعب در روز سال ۱۴۰۱ به روزانه ۵.۲۹ میلیون استاندارد مترمکعب تا پایان تابستان ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت که معادل کاهش ۳۹.۳ درصدی است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: افزون بر اهمیت محیط زیستی این پروژه‌ها، ارزش اقتصادی سالانه حجم کاهش گازهای ارسالی به مشعل در پروژه‌های کوتاه‌مدت، معادل بیش از ۳۵۰ میلیون یورو خواهد بود.

باهوش تصریح کرد: با عملیاتی شدن قراردادهای فروش گازهای مشعل از اواسط سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود حجم گازهای ارسالی به مشعل مجموع پالایشگاه‌های دوازده‌گانه به حدود ۲ میلیون استاندارد مترمکعب در روز برسد.

استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تولید پایدار گاز زمستانی

حسین شمشیری، معاون مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز بیان کرد: استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تولید پایدار گاز زمستانی در دستور کار پالایشگاه‌های سیزده‌گانه پارس جنوبی قرار گرفته و خوشبختانه در روزهای اخیر تولید بسیار پایدار و مطلوبی ثبت شده است.

وی گفت: پالایشگاه یازدهم و دوازدهم پارس جنوبی در روزهای جاری شرایط بسیار خوبی از منظر پایداری تولید و محصولات جانبی داشته‌اند و این دستاوردهای مهم حاصل تلاش زحمات ارزشمند متخصصان و کارکنان نوآور و خلاق این دو پالایشگاه سایت دو مجتمع گاز پارس جنوبی است.

معاون مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: با حمایت، پیگیری و رهنمودهای مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی بسیاری از موارد مهم و کلیدی در پالایشگاه‌های یازدهم و دوازدهم سایت دو مجتمع مرتفع شده و امید است گام‌های مؤثری برای پیشبرد اهداف راهبردی برداریم.

شمشیری اظهار کرد: اکنون چهار دستگاه توربین آماده نصب در چهار پالایشگاه مجتمع است که این مهم دستاوردی بسیار شاخص در شرایط کنونی تولید گاز پایدار در فصل زمستان به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به روند تحویل‌گیری پالایشگاه سیزدهم، تصریح کرد: عملیات تحویل و تحول در پالایشگاه سیزدهم باید با همدلی، همکاری و تجربه همه مدیران پالایشگاه‌های مجتمع با مجموعه پالایشگاه سیزدهم محقق شود و کارها طبق برنامه و دستورعمل‌های ابلاغی باشد.