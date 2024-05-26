کاهش ۱۲۰۰ میلیون مترمکعبی گازسوزی در ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد باهوش مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی دراینباره توضیح داد: پروژه کاهش انتشار گاز مشعل در ۱۲ پالایشگاه پارس جنوبی در پایان سال ۱۴۰۲ پیشرفت خوبی داشته است و انتظار داریم با تکمیل این پروژه تا پایان مرداد ۱۴۰۳، حجم انتشار گاز مشعل از روزانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب برسد. این مقدار هماکنون به روزانه ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب رسیده است.
وی تصریح کرد: با دستور رئیسجمهوری و وزیر نفت، طبق مصوبههایی که به مجتمع گاز پارس جنوبی ابلاغ شد، در سه مرحله خرید، اجرا و مزایده گازهای مشعل ورود کردهایم و امید داریم این پروژه در سایه تلاش و کار جهادی امسال در پالایشگاههای پارس جنوبی به سرانجام مطلوبی برسد.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: خوشبختانه با هدف اجرای پروژه در حوزه خرید، اجرا و مزایده فروش گازهای مشعل هم اقدامهای مؤثری انجام شده است که مطابق گزارش، مزایدهگران در ۶ گروه در مرحله طراحی و تجهیز کارگاه هستند. پیشبینی میشود این پروژهها تا شهریور ۱۴۰۴ به مرحله بهرهبرداری برسند. اکنون حوزه خرید و اجرا همگام با هم پیشرفتهای خوبی داشتهاند و برخی مشکلات با تعریف برنامه اصلاحی تا اردیبهشت ۱۴۰۳ برطرف میشود.
باهوش گفت: با پایانیافتن پروژههای فروش گازهای باقیمانده مشعل، سالانه بیش از هزار میلیون مترمکعب دیگر کاهش خواهیم داشت.
وی بیان کرد: گزارش پیشرفت پروژهها به دلیل اهمیت موضوع در نشستهای هفتگی با مشارکت مدیرعامل مجتمع و مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز رصد و پایش شده و برای چالشها و گلوگاهها راهکار ارائه میشود، بهگونهای که اهداف ۹ پالایشگاه در برنامههای یکساله محقق شده و چالشها در سال ۱۴۰۲ برطرف شدهاند.
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