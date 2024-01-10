لاشه هواپیمای آموزشی پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک فروند هواپیمای آموزشی پایپر با دو سرنشین در ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه عصر روز سه شنبه از فرودگاه پیام به سمت منطقه هشتگرد و نظر آباد کرج به پرواز درآمده و ورود به منطقه پروازی را به برج مراقبت پرواز این فرودگاه اعلام شد و پس از آن دیگر تماسی از سوی خلبان حاصل نشد.

اطلاعات ماهواره‌ای حاکی از دریافت هشدار موقعیت‌سنج هواپیما و برخورد به کوهستان‌های اطراف منطقه ساوجبلاغ واقع در شمال منطقه پروازی مذکور در ساعت ۱۴:۰۱ دقیقه است.

پس از قطع مکالمه پرواز، عملیات جست جو توسط تیم‌های تجسس و نجات، هلال احمر و مدیریت بحران استانداری استان البرز آغاز شد. با غروب آفتاب روز گذشته عملیات هوایی تجسس به پایان می‌رسد اما عملیات زمینی ادامه داشت. از صبح امروز مجدداً عملیات تجسس هوایی همزمان با تجسس، زمینی توسط کوهنوردان و نیروهای آموزش دیده آغاز شد و در ساعت ۸:۴۰ صبح، بالگرد اورژانس هوایی محل سقوط را شناسایی کرد و مشخص شد هواپیما با دامنه کوه برخورد کرده است.

با یافتن هواپیمای مذکور، فرایند بررسی سانحه توسط تیم بررسی سانحه و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد و علت وقوع سانحه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.