اخراج سردار آزمون قبل از ورود به اردوی تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال لاتزیو و آ اس رم از ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه امروز چهارشنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی ایتالیا به مصاف همدیگر رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر لاتزیو به پایان رسید.

زاکانی (۵۱- پنالتی) تک گل این دیدار را برای لاتزیو به ثمر رساند.

سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران از دقیقه ۵۸ جای کارسدوپ را در ترکیب رم گرفت تا مانع از شکست تیمش شود اما نتوانست راه به جایی برد تا در نهایت در دقیقه ۹۰ به دلیل درگیری با بازیکن حریف از زمین مسابقه اخراج شود.

آزمون قرار است فردا پنجشنبه به قطر سفر کرده و خود را به کادر فنی تیم ملی ایران برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا معرفی کند.

شایان ذکر است برنامه دیدارهای تیم ملی ایران در گروه C به شرح زیر است:

* ایران - فلسطین (۲۴ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

* ایران - هنگ کنگ (۲۹ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه خلیفه)

* ایران - امارات (۳ بهمن - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)