نایاب شدن تاکسی و تردد کُند شهری در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، گلایه مردمی از نایاب شدن خودروهای نارنجی در حالی رخ میدهد که شهرداری و مدیریت بحران اردبیل از هموطنان خواسته تا از آوردن وسایط نقلیه شخصی پرهیز کرده و از تاکسی و اتوبوس برای تردد روزانه استفاده کنند در حالی که در سطح شهر تردد خودروهای عمومی بسیار نایاب و حتی کمیاب شده است.
غافلگیری مدیریت شهری اردبیل در برفروبی به موقع و سریع مانع از خدماترسانی بهتر به شهروندان شده به طوری که در اردبیل مردم به ضرورت نیاز در تردد روزانه خود با مشکلات عدیدهای روبهرو شده و مجبور به پیادهروی در مسیرهای طولانی نیز شدهاند.
به دنبال گلایهها و نارضایتیهای عمومی از کمبود اتوبوس و تاکسی در شهر اردبیل، مدیرعامل شرکت حمل و نقل مسافر و بار شهرداری اردبیل، اظهار کرد: از صبح امروز ۲۵ دستگاه اتوبوس ملکی شهرداری در مسیرهای اصلی و هسته مرکزی فعالیت میکنند و به دلیل سختی تردد در برخی مسیرها امکان سرویسدهی وجود ندارد.
عاطف محمدنژاد تصریح کرد: در کنار اتوبوسهای ملکی، به تعداد کم اتوبوسهای شخصی نیز در مسیرهای مختلف فعالیت میکنند اما تلاش بر این است تا با بازگشایی مسیرهای جدید، امکان سرویسدهی برای مردم در این مناطق شهری نیز فراهم آید.
وی گفت: در هسته مرکزی شهر به ویژه خیابان امام، کمربندی شهدا، مسیر وحدت، جانبازان و ترمینال خلخال امکان ارائه سرویس وجود دارد و در سایر مسیرها نیز به دلیل شدت بارش برف در حال حاضر امکان ارائه خدمات وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل مسافر و بار شهرداری اردبیل افزود: به محض بازگشایی معابر هم اتوبوس و هم تاکسی امکان تردد دارد و از صبح امروز چندین دستگاه اتوبوس به دلیل سنگینی برف در مسیرهای مختلف متوقف شده و امکان ارائه خدمات برای این دستگاهها وجود ندارد.
محمدنژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تاکسیها نیز از اول صبح فعالیت میکنند اما فعالیت آنها محدود است و علت آن سنگینی بارش برف در ۲۴ ساعت گذشته است که مشکلات جدی را در تردد روزانه به وجود آورده است.
شهرداری اردبیل از هموطنان خواست تا از ریختن برف منازل و پشتبامها به معابر جلوگیری کرده و شهرداری را در بازگشایی مسیرهای اصلی و کوچهها و معابر سطح شهر کمک و یاری رسانند.
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