محمدنژاد: ۳۵۹۶ دستگاه تاکسی‌ استان اردبیل در فصل سرما فعالیت می‌کنند

اردبیل-مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل گفت:با توجه به فعالیت ناوگان ۳۵۹۶ دستگاهی تاکسی‌های اردبیل حتی در روزهای سرد سال نیز مانده مسافری در ایستگاه‌ها گزارش نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطف محمدنژاد عصر یک‌شنبه با اشاره به تأثیر شرایط جوی نامساعد بر فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی ظهار کرد: برف و یخ‌بندان به‌طور طبیعی بر میزان فعالیت تاکسی‌ها اثرگذار است، چراکه در برخی مواقع صرفه اقتصادی کاهش یافته و احتمال بروز تصادفات افزایش می‌یابد.

وی افزود: با وجود این شرایط، رانندگان تاکسی ملزم شده‌اند تا حتی در وضعیت نامساعد جوی نیز با حضور فعال در سطح شهر، خدمات‌رسانی به شهروندان را متوقف نکنند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل تأکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی در دستور کار این سازمان قرار دارد تا در تمامی ساعات و شرایط جوی، نیازهای حمل‌ونقلی شهروندان به‌صورت مطلوب تأمین شود.

