به گزارش خبرگزاری مهر، عاطف محمدنژاد عصر یکشنبه با اشاره به تأثیر شرایط جوی نامساعد بر فعالیت ناوگان حملونقل عمومی ظهار کرد: برف و یخبندان بهطور طبیعی بر میزان فعالیت تاکسیها اثرگذار است، چراکه در برخی مواقع صرفه اقتصادی کاهش یافته و احتمال بروز تصادفات افزایش مییابد.
وی افزود: با وجود این شرایط، رانندگان تاکسی ملزم شدهاند تا حتی در وضعیت نامساعد جوی نیز با حضور فعال در سطح شهر، خدماترسانی به شهروندان را متوقف نکنند.
مدیرعامل سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل تأکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی در دستور کار این سازمان قرار دارد تا در تمامی ساعات و شرایط جوی، نیازهای حملونقلی شهروندان بهصورت مطلوب تأمین شود.
