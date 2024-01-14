طارمی: پیروزی با ۴ گل نتیجه خوبی است/ دنبال بهترین عملکرد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیمهای ملی فوتبال ایران و فلسطین شامگاه یکشنبه ۲۴ دی و از ساعت ۲۱ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۴ بر یک ایران همراه شد.
مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران در پایان این دیدار و در گفتگوی اختصاصی با شبکه الریاضیه ابوظبی اظهار داشت: بازی را خیلی خوب شروع کردیم و همه چیز برای ما به خوبی پیش رفت.
او ادامه داد: به یک پیروزی بسیار خوب دست یافتیم و دستیابی به ۴ گل نشان دهنده عملکرد خوب ما در این بازی است. تلاش میکنیم تا بهترین عملکرد خود را در این بازی داشته باشیم.
طارمی خاطرنشان کرد: ما بازی به بازی پیش میرویم تا بهترین نتایج را کسب کنیم.
نظر شما