طارمی: پیروزی با ۴ گل نتیجه خوبی است/ دنبال بهترین عملکرد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین شامگاه یکشنبه ۲۴ دی و از ساعت ۲۱ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۴ بر یک ایران همراه شد.

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران در پایان این دیدار و در گفتگوی اختصاصی با شبکه الریاضیه ابوظبی اظهار داشت: بازی را خیلی خوب شروع کردیم و همه چیز برای ما به خوبی پیش رفت.

او ادامه داد: به یک پیروزی بسیار خوب دست یافتیم و دست‌یابی به ۴ گل نشان دهنده عملکرد خوب ما در این بازی است. تلاش می‌کنیم تا بهترین عملکرد خود را در این بازی داشته باشیم.

طارمی خاطرنشان کرد: ما بازی به بازی پیش می‌رویم تا بهترین نتایج را کسب کنیم.