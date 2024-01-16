پیش بینی ۱۰۸۳ شعبه اخذ رأی برای انتخابات در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ۱۰۷۳ شعبه اخذ رأی ۶۱۷ شعبه شهری، ۴۶۶ شعبه روستایی، ۷۴۵ شعبه ثابت و ۳۳۸ شعبه سیار پیش بینی شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: فرآیند انتخابات، به جز اخذ رأی به صورت الکترونیک است که با تأیید شورای نگهبان در برخی استان‌ها فرآیند رأی گیری به صورت الکترونیکی است اما در استان مرکزی این فرآیند وجود ندارد.

نظری تاکید کرد: تمام تحرکات نامزدهای انتخاباتی با جدیت مورد رصد است و در صورت بروز هر اقدام خلاف قانون، تذکرات لازم ارائه می‌شود و باید اذعان داشت که تبلیغات زودهنگام و برپایی کارناوال‌های تبلیغاتی از سوی هواداران نامزدهای انتخاباتی پذیرفتنی نیست و با جدیت برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه در این دوره انتخابات دشمن تمام تلاش خود را برای کمرنگ کردن حضور مردم پای صندوق‌های رأی به کار گرفته است، افزود: اکنون قدرت ایران در عرصه بین المللی به ویژه نظامی و امنیتی مشهود بوده و دشمن در تلاش است به این رقیب را کنار بزند و در این راستا از تمام تمهیدات از جمله جنگ و ترور و بمب گذاری بهره گیری می‌کند تا این حرکت بی وقفه و مستمر و مؤثر مردم ایران را در راستای دستیابی به اهداف شوم خود بی ثمر جلوه دهد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: اکنون شکایت داوطلبان و بررسی صلاحیت آنها در شورای نگهبان مطرح است که در این راستا هیأت‌های اجرایی و نظارت اقدامات قابل تقدیری را انجام داده‌اند.

نظری افزود: به طور حتم تشکیل یک مجلس قوی می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات کنونی جامعه است و به طور حتم صیانت از رأی مردم، مورد توجه ویژه دست اندرکاران انتخابات است.

وی تاکید کرد: حمایت از فرد، تفکر و جناحی از هیچ مجری انتخاباتی مورد پذیرش نیست چرا که دولت در انتخابات نماینده‌ای ندارد و این اوج بی طرفی دولت را نشان می‌دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: انتخابات اسفندماه سال جاری سرنوشت ۴ سال آتی کشور در بخش قانونگذاری را مشخص می‌کند از این رو تعیین این مهم با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات میسر می‌شود.

نظری با اشاره به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی گفت: بر اساس قانون انتخابات علاوه بر تعامل و هم افزایی رسانه‌ها و صدا، تمام امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های استان در مسیر برگزاری انتخابات سالم قرار دارد.

وی با اشاره به نقش پررنگ احزاب در انتخابات پیش رو گفت: برخی احزاب قوام و دوام ندارند و تنها در آستانه انتخابات فعال می‌شوند در حالی که نقش احزاب در بحث انتخابات و افزایش مشارکت مردم باید بسیار پررنگ و برجسته‌تر باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی افزود: اکنون در این استان چند حزب شناسنامه دار فعال هستند که فعالیت آنها رصد نی شود و باید اذعان داشت که اکنون راهبرد احزاب در حوزه مشارکت است و به استناد قانون نمی‌توانند از فرد یا جناح خاصی حمایت کنند.

نظری با اشاره به اینکه برای انتخابات سال جاری ۱۰۸۳ شعبه اخذ رأی در سطح استان مرکزی تدارک شده است، گفت: علاوه بر کارت ملی و شناسنامه، مردم می‌توانند با اسناد هویتی مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه و کارت پایان خدمت در انتخابات امسال مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه امکان جابجایی و تغییر حوزه انتخابات تا ۱۵ روز پیش از زمان انتخابات وجود دارد، ادامه داد: شماره تماس ۰۲۱۱۱۷ برای اعلام شکایات و پیشنهادات مردم، از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام و راه اندازی شده است.