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۲۷ دی ۱۴۰۲، ۸:۵۵

رییس اورژانس استان زنجان:

تصادف ۲ خودرو در زنجان ۴ فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

تصادف ۲ خودرو در زنجان ۴ فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

زنجان- رییس اورژانس استان زنجان گفت: برخورد پراید با ۲۰۶ در مسیر آببر به سمت کوهکن موجب مرگ چهار نفر و مصدومیت یک شهروند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش تقی لو گفت: به محض گزارش تصادف ۲ دستگاه خودروی پراید با ۲۰۶ در مسیر آببر به سمت کوهکن پایین‌تر از جایگاه سوخت گاز بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان زنجان گفت: قبل از هر نوع امدادرسانی، چهار سرنشین این خودروها بر اثر شدت ضربه فوت کرده و یک نفر خانم (۴۰ ساله) مصدوم شده بود.

نقی لو افزود: افراد فوت شده شامل یک دختر سه ساله، ۲ مرد ۳۵ ساله و یک مرد ۵۰ ساله توسط کدهای آببر - دستجرده به بیمارستان شهدای طارم انتقال داده شدند.

امداد رسانی نجانگران هلال احمر زنجان به آسیب دیدگان سوانح جاده‌ای

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان نیز گفت: با برخورد پراید و پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۸۵ جاده زنجان – طارم چهار نفر در دم جان باختند و یک نفر مصدوم شد، نجات گران ۲ نفر را رهاسازی کردند.

داوود مهرگان افزود: ساعت ۱۲:۰۱ شامگاه گذشته برخورد پراید با ۲۰۶ در کیلومتر ۸۵ جاده زنجان – طارم نزدیک شهر آببر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان زنجان اعلام شد.

وی تاکید کرد: بلافاصله ۲ تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای سرخه دیزج با یک دستگاه خودرو نجات با ست هیدرولیک و یک دستگاه آمبولانس جهت امدادرسانی اعزام شدند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در این سانحه رانندگی نجاتگران اقدام به رهاسازی یک مصدوم و یک فوتی محبوس در خودروها کردند.

مهرگان اظهار داشت: این سانحه دلخراش رانندگی منجر به فوت چهار تن از سرنشینان خودروهای حاضر در صحنه حادثه شد و یک مصدوم نیز برجا گذاشت.

وی یادآوری کرد: مصدوم این سانحه پس از رهاسازی نیروهای جمعیت هلال احمر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان پایان عملیات امدادرسانی این سانحه را ساعت ۲ بامداد روز جاری بیان کرد.

مهرگان افزود: از هم وطنان درخواست شد در صورت بروز هر گونه حوادث جاده‌ای و جوی جهت دریافت خدمات امدادی بدون محدودیت زمانی با شماره تلفن ۱۱۲ ندای امداد تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 5996814

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