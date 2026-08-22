تصادف ۳ خودرو در بستک ۲ کشته و ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فهد محمدی، اظهار کرد: برخورد سه دستگاه خودروی سواری پژو پارس، پراید و سمند در محور مواصلاتی بستک به جناح حدود ۲ کیلومتر بعد از جناح واقع در غرب هرمزگان به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس جناح، هرنگ و کوهیج به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه اقدامات امدادی و ارزیابی مصدومان را آغاز کردند.

مسئول اورژانس پیش‌ بیمارستانی شهرستان بستک، ادامه داد: این حادثه در مجموع ۶ مصدوم داشت که متأسفانه ۲ نفر به دلیل شدت برخورد و جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

محمدی، تصریح کرد: چهار مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان فارابی بستک منتقل شدند تا تحت بررسی و درمان تخصصی قرار گیرند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، گفت: توجه کامل به مسیر، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و حفظ فاصله ایمن با خودروهای دیگر از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث ترافیکی است.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان بستک، خاطرنشان کرد: رانندگان در محورهای برون شهری باید متناسب با شرایط جاده و مسیر رانندگی کرده و از هرگونه رفتار پرخطر که می‌تواند جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر بیندازد، خودداری کنند.