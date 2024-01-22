کتاب امیر سرلشکر عباس بابایی برگزیده همایش اندیشه و قلم

فاطمه بگزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بنده اهل اسدآباد هستم و در سال ۱۴۰۱ شروع به نوشتن کتاب کودک شهید عباس بابایی کردم و تألیف کتاب خلبان بابایی در عین اینکه سخت بود، اما بسیار شیرین و لذت بخش بود. برای اولین بار بود شخصیتی چون عباس را کار میکردم. خاطرات عباس سراسر مهر و سختکوشی و ایمان و اراده بود.
این نویسنده همدانی ادامه داد: باید طوری عباس را به قشر کودک و نوجوان معرفی میکردم که آنطور که هست، جلوهگر میشد.
بگزاده یادآور شد: عباسبابایی پر از خاطرات ایثار و فداکاری و مقاومت و استقامت است و کودک و نوجوان امروز با خواندن این خاطرات میداند چه انسانهای شریفی برای ماندن و استواری این مرز و بوم شهید شدند.
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