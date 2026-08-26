به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، توافقنامه طرح بازسازی پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ میدان مشترک پارس جنوبی، با حضور تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، یزدان سیف، معاون سرمایهگذاری بانک شهر و دیگر اعضای کنسرسیوم بازسازی این پروژه در محل این پالایشگاه امضا شد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در این نشست با تأکید بر اهمیت زمانبندی در پروژههای بازسازی پالایشگاههای پارس جنوبی و ارزش اقتصادی حاصل از تسریع کار، تصریح کرد: تعهد به منافع ملی ایجاب میکند جهتگیریها هدفمندتر، تصمیمها سریعتر و ظرفیتهای اجرایی با تمرکز بیشتری در خدمت بازگشت تولید قرار گیرد.
تورج دهقانی دستیابی به این هدف را نیازمند تصمیمگیریهای فوری، افزایش جبهههای کاری و پذیرش سطحی از ریسکهای مدیریتشده در فرایند اجرا دانست و افزود: طبیعی است چنین برنامهای مسئولیت شرکتها و مجموعههای درگیر در بازسازی را سنگینتر میکند، اما دستیابی به آن، افزونبر بازیابی ظرفیت تولید گاز، پیام روشنی از توان صنعت نفت کشور برای احیای زیرساختهای راهبردی در کوتاهترین زمان ممکن را به همراه خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد با عزم شکلگرفته میان کارفرما، پیمانکاران، سازندگان، مجموعههای مالی و سایر ارکان اجرایی، اهداف ترسیمشده برای بازسازی پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
ابراهیم سلیمانی، سرپرست پروژه بازسازی پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی نیز در حاشیه این مراسم، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی پروژه گفت: عملیات آواربرداری و ایمنسازی بخشهای آسیبدیده پالایشگاه در کمتر از ۲ ماه انجام شد و پس از فراهمشدن شرایط ایمن، فعالیتهای بازسازی وارد مرحله اجرایی شده است.
وی به ثبت پیشرفت بیش از ۴۰ درصدی عملیات در ردیف چهارم پالایشگاه پنجم اشاره و از برنامهریزی برای بازگشت بخشی از ظرفیت پالایشگاه تا پایان سال خبر داد.
نظر شما