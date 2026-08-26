به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) با موضوع همکاری در برگزاری مسابقات دانش‌آموزی نور، امروز با حضور دکتر سهراب‌پور، عضو هیئت‌مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) و مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان، دکتر یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، امید نقشینه، معاون استعدادیابی سمپاد و سید محمدحسین میرهاشمی، مدیر ترویج و ارتباطات بنیاد، به امضا رسید.

دکتر سهراب‌پور، عضو هیئت‌مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) و مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان ، در این نشست با اشاره به سابقه برگزاری مسابقات دانش‌آموزی نور، هدف اصلی این رویداد را تشویق دانش‌آموزان به فعالیت‌های علمی و خلاقانه و فراهم کردن زمینه‌ای برای شناسایی استعدادهای برتر عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت و تشویق نسل نوجوان گفت: برگزاری این مسابقه می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی دانش‌آموزان مستعد و کمک به رشد و شکوفایی توانمندی‌های آنان باشد.

سهراب‌پور با اشاره به حمایت سمپاد از این رویداد، ابراز امیدواری کرد این همکاری بتواند به حضور دانش‌آموزان توانمندتر در عرصه‌های علمی و کشف استعدادهای جدید منجر شود و مسیر رشد آنان را هموار کند.

در ادامه، دکتر یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با تأکید بر ضرورت پرورش دانش‌آموزان در ابعاد مختلف، گفت: رساندن دانش‌آموزان به قله‌های پیشرفت علمی، شخصیتی و مهارتی از وظایف اصلی نهادهای آموزشی و تربیتی است تا آنان بتوانند در مراحل بعدی زندگی، تصمیم‌گیری و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: خوشحالیم که نهادهای مختلف کشور به این موضوع توجه دارند و از استعدادهای دانش‌آموزی حمایت می‌کنند. بنیاد مصطفی(ص) نیز از جمله مجموعه‌هایی است که با برگزاری مسابقه دانش‌آموزی نور در این مسیر گام برداشته است.

رئیس سمپاد، تفاهم‌نامه میان این سازمان و بنیاد مصطفی(ص) را گامی مثبت و مؤثر در مسیر حمایت از دانش‌آموزان مستعد دانست و ابراز امیدواری کرد این همکاری بتواند زمینه تربیت نسلی توانمند و اثرگذار را فراهم کند.

همچنین امید نقشینه، معاون استعدادیابی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با تشریح رویکرد جدید سمپاد گفت: مأموریت این سازمان در دوره جدید صرفاً به دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان محدود نمی‌شود، چرا که دانش‌آموزان مستعد بسیاری در خارج از مدارس سمپاد تحصیل می‌کنند و باید برای شناسایی و حمایت از آنان نیز برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: معاونت استعدادیابی با هدف استفاده از ظرفیت مدارس، دانش‌آموزان، معلمان و سایر مجموعه‌های مرتبط شکل گرفته است تا دانش‌آموزان مستعدی که به هر دلیل وارد مدارس سمپاد نشده‌اند نیز شناسایی و تحت حمایت قرار گیرند.

نقشینه، مسابقه دانش‌آموزی نور را یکی از ظرفیت‌های مناسب برای تحقق این رویکرد دانست و اظهار کرد: این رویداد می‌تواند از یک سو از ظرفیت مدارس استفاده کند و از سوی دیگر محدود به دانش‌آموزان مدارس سمپاد نباشد. همکاری مشترک با بنیاد مصطفی(ص) می‌تواند به ترویج مسابقه نور، شناسایی گسترده‌تر استعدادهای دانش‌آموزی و ارتقای کیفیت این رویداد کمک کند.

وی همچنین بر وجود ظرفیت‌های گسترده‌تر برای همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت این تفاهم‌نامه می‌تواند آغازگر همکاری‌های بیشتری در حوزه شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی باشد.

دکتر سیدمحمدحسین میرهاشمی، مدیر ترویج و ارتباطات بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، نیز در این نشست با اشاره به فلسفه شکل‌گیری مسابقه دانش‌آموزی نور گفت: بسیاری از جوایز معتبر علمی جهان در کنار فرآیند اعتباربخشی خود، بازوی علمی و ترویجی نیز دارند تا برای نوجوانان و جوانان الهام‌بخش باشند و آنان را به مسیر علم و فناوری سوق دهند. بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) نیز با همین رویکرد، از سال ۱۳۹۴ مسابقه دانش‌آموزی نور را آغاز کرد.

وی هدف این مسابقه را تقویت نگرش علمی در میان دانش‌آموزان، تشویق آنان به پرداختن به موضوعات علمی و همکاری گروهی در علم و شناسایی استعدادهای درخشان عنوان کرد و افزود: در طول سال‌های برگزاری مسابقه، دانش‌آموزان با استفاده از ساده‌ترین ابزارها و در محیط‌هایی مانند خانه، مدرسه و طبیعت، مفاهیم علمی را در قالب ویدئوهای کوتاه ارائه کرده‌اند.

مدیر ترویج و ارتباطات بنیاد مصطفی(ص) با اشاره به دوره‌های پیشین مسابقه نور اظهار کرد: در دوره نخست این مسابقه که در سال ۱۳۹۴ و با گرامیداشت ابن‌هیثم، ریاضیدان و اخترشناس برجسته برگزار شد، موضوع «نور و کاربردهای آن» محور مسابقه بود. دوره دوم با گرامیداشت پروفسور جکی یینگ، برگزیده دوره نخست جایزه مصطفی(ص) و با تمرکز بر حوزه‌هایی از جمله فیزیک، زیست، شیمی و نجوم برگزار شد. دوره سوم به گرامیداشت ابن‌رزاز جزری و موضوع فرآیندهای مکانیکی اختصاص داشت و در دوره چهارم نیز موضوع ماده و انرژی با گرامیداشت پروفسور عمر یاغی، برگزیده جایزه مصطفی(ص) در سال 2015 و برگزیده جایزه نوبل در سال 2025 مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: دوره پنجم مسابقه با گرامیداشت ابوریحان بیرونی همراه بود و دو موضوع عمومی و ویژه داشت. موضوع عمومی این دوره، بینایی و خطاهای بینایی و موضوع ویژه آن، ساخت مدل‌های واقعی برای مفاهیم ریاضی بود.

در دوره ششم نیز محیط زیست با گرامیداشت پروفسور چودری، از برگزیدگان جایزه مصطفی(ص) در حوزه گیاهان دارویی، به‌عنوان موضوع مسابقه انتخاب شد.

میرهاشمی ابراز امیدواری کرد همکاری بنیاد مصطفی(ص) و سمپاد افق‌های تازه‌ای را پیش روی مسابقات دانش‌آموزی نور قرار دهد و افزود: تجربه ارزشمند سمپاد در حوزه دانش‌آموزی می‌تواند به توسعه و ارتقای این رویداد کمک کند و چشم‌اندازهای روشن‌تری را برای آینده مسابقه رقم بزند.

مسابقات دانش‌آموزی نور؛ بستری برای کشف استعدادهای علمی

مسابقات دانش‌آموزی نور، رویدادی سالانه از سوی بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) است که با هدف ایجاد انگیزه در نسل نوجوان جهان اسلام، ترسیم افق‌های نوین در علم و فناوری و کمک به رشد استعدادهای درخشان برگزار می‌شود.

این مسابقه در قالب گروه‌های دونفره و با تولید فیلم‌های علمی ۶۰ ثانیه‌ای برگزار می‌شود و هر دوره آن به نام و گرامیداشت یکی از دانشمندان بزرگ جهان اسلام اختصاص دارد. دانش‌آموزان پایه اول تا دوازدهم می‌توانند در هر دوره، متناسب با موضوع اعلام‌شده، ویدئوی علمی خود را تهیه و از طریق دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

در مجموع بیش از ۱۳ هزار اثر از بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز به دبیرخانه این رویداد ارسال شده و دوره ششم نیز با موضوع محیط زیست و با همراهی ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در حال برگزاری است.

در دوره ششم، پس از ارزیابی آثار، شرکت‌کنندگانی که آثار قابل قبول داشتند به مرحله آنلاین راه یافتند. این مرحله طی هفت جلسه و با محوریت مسئولیت اجتماعی و حل مسئله با نگاه علمی برگزار شد و دانش‌آموزان در هر جلسه با انجام تکالیف و کسب امتیاز، برای راهیابی به مرحله نهایی رقابت کردند.

در مرحله سوم، ۴۰ نفر از برگزیدگان دوره آنلاین که بالاترین امتیازها را کسب کرده‌اند، به یک کمپ علمی حضوری سه‌روزه در باغ علم باغ کتاب دعوت می‌شوند. آشنایی با حل مسائل واقعی، تقویت کار تیمی و آشنایی و کار با ابزارهایی مانند چاپگر سه‌بعدی از جمله برنامه‌های این کمپ علمی است.

تفاهم‌نامه امروز بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را می‌توان گامی تازه برای پیوند ظرفیت‌های علمی و ترویجی بنیاد با شبکه گسترده دانش‌آموزی کشور دانست؛ همکاری‌ای که می‌تواند دامنه شناسایی استعدادهای نوجوان را گسترده‌تر کرده و مسیر کشف، حمایت و پرورش نسل آینده دانشمندان را از سال‌های نخست آموزش هموارتر کند.