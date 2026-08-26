قیمت نفت بیش از ۲ دلار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مذاکرات بین ایران و عمان و امیدواری برای رفع اختلال تردد از تنگه هرمز و عرضه نفت از منطقه خاورمیانه سبب شد قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (چهارم شهریور) بیش از ۲ دلار به‌ازای هر بشکه کاهش یابد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۴۷ دقیقه روز چهارشنبه به وقت گرینویچ با ۲ دلار و ۳۰ سنت یا ۲.۶ درصد کاهش به ۸۶ دلار و ۲۸ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت در ساعات‌های ابتدایی معامله به پایین‌ترین سطح از ۱۳ اوت (۲۲ مرداد) رسید.

در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی ‎آمریکا با ۲ دلار و ۸ سنت یا ۲.۵۳ درصد کاهش، ۸۰ دلار و ۲۹ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد. قیمت نفت آمریکا در ساعت‌های اولیه به پایین‌ترین سطح از ۱۰ اوت (۱۹ مرداد) رسید.

قیمت هر دو شاخص نفتی در معامله‌های روز سه‌شنبه (سوم شهریور) بیش از ۳ درصد کاهش یافت.

میتسورو مورایشی، تحلیلگر شرکت فوجیتومی سکیوریتیز، گفت: بازار همچنان به تحولات مربوط به تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز واکنش نشان می‌دهد و امیدواری برای پیشرفت در مذاکرات بین ایران و عمان سبب فروش شده است.

وی افزود: با این وضعیت، تردیدها درباره چشم‌انداز سبب ترغیب خریدهای ارزان‌قیمت شده و ضرر بیشتر را محدود کرده است و احتمال می‌رود قیمت‌ها در بازه مشخصی حفظ شوند.

ایران و عمان هفته‌هاست مذاکراتی درباره کنترل تردد از این آبراه داشته‌اند. تنگه هرمز گذرگاه یک‌پنجم از محموله‌های نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان است.

در همین حال، منابع بازار با استناد به گزارش مؤسسه نفت آمریکا اعلام کردند که ذخیره‌سازی نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است.

تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز هم برآورد کردند که میانگین ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا حدود ۶۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.