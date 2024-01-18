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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

سرهنگ ضرونی خبر داد؛

دستگیری زورگیر جوان

دستگیری زورگیر جوان

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری یک موتورسوار و اعتراف وی به ۱۰ فقره زورگیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: بیست و هفتم دی ماه سال جاری عملیات کلانتری ۱۰۱ تجریش در حال گشت زنی در محدوده خیابان "اندرزگو" تهران بودند که به موتورسواری که افراد گذری از خیابان را زاغ زنی می‌کرد، مشکوک و تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی گفت: متهم در همین حین به طرف شهروندی که در حال گذر از خیابان بوده حمله ور و اقدام به زورگیری و سرقت تلفن همراه وی کرده که مأموران به سرعت برای دستگیری زورگیر وارد عمل شدند و متهم به محض رؤیت خودروی گشت با موتورسیکلت از محل متواری شد.

این مقام انتظامی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح مهار و اعلام مشخصات متهم به سایر گشت‌های انتظامی، موتورسیکلت متهم متوقف و در یک عملیات منسجم و پلیسی دستگیر شده و از وی یک قبضه سلاح سرد کشف شد.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف کرد.

سرهنگ ضرونی در پایان با اشاره به سوابق متهم خاطر نشان کرد: شناسایی مال باختگان در دستور کار کلانتری قرار گرفت و متهم به همراه پرونده به مراجع قضائی تحویل شد.

*لیلی معرفی

کد مطلب 5998044

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